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Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Hayata Geçti

Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Hayata Geçti
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Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi'nde başlatılan Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile öğrencilerin tüm işlemlerini çevrim içi olarak gerçekleştirebileceğini duyurdu. Bu sistem sayesinde kayıt yenileme, belge alma gibi işlemler mobil cihazlar üzerinden 7/24 yapılabiliyor. Dijitalleşme ile birlikte 250 milyon lira tasarruf hedefleniyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde başlatılan "Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi" üzerinden öğrenciler tüm işlemlerini çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin, tüm işlemlerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrim içi olarak kolayca gerçekleştirebildiği belirtildi.

Kayıt yenileme, belge alma ve diğer işlemlerin, mobil cihazlardan, bilgisayarlardan veya tabletlerden 7 gün 24 saat esasına göre hızlı ve pratik bir şekilde yapılabildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, öğrencilerin ders kitaplarına ve ders kitaplarından üretilen farklı formatlardaki dijital öğrenme malzemelerine erişimini sağlayan öğrenme yönetim sistemi ANADOLUM eKampüs'ün yanı sıra kayıt süreçleri, sınav sonuç ve not bilgileri, sınav merkezi seçimi, staj ve uygulama dersleri gibi tüm işlemlerin çevrim içi yürütüldüğü 'Açıköğretim Bilgi Sistemi' ile modern ve hızlı bir şekilde öğrenim hizmetlerini öğrencileriyle buluşturuyor."

Açıklamada, öğrencilik hizmetleri hakkında merak edilen tüm konulara çözüm getirmek amacıyla tasarlanan "Açıköğretim Destek Sistemi" ve ders kitaplarının basılı hallerinin sunulduğu "Kitap Satış Sistemi" gibi öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm hizmetlerin çevrim içi olarak ya da mobil uygulama üzerinden öğrencilerin erişimine açık durumda olduğu vurgulandı.

Dijitalleşmeyle 250 milyon lira tasarruf hedefi

Anadolu Üniversitesinin güçlü bilişim altyapısı sayesinde öğrencilerin bulundukları bölgede herhangi bir fiziki büroya gitmelerine gerek kalmaksızın istedikleri zaman diliminde öğrenimlerine devam edebileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum büroların işletme giderlerinin yarattığı ekonomik ve çevresel maliyetlerin ortadan kaldırılması için de fırsat sunuyor. Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin tamamen dijital ortama aktarılmasıyla il bürolarından başta personel, kira, elektrik ve benzeri işletme maliyetleri olmak üzere yaklaşık 250 milyon lira tasarruf sağlanmış olacak. Böylece yalnızca mali tasarruf sağlanmakla kalmayacak aynı zamanda bürolarda görev yapan personel kamuda ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilerek insan kaynağı daha verimli bir şekilde değerlendirilecek."

Açıklamada, Anadolu Üniversitesinin yenilikçi adımlarının dijitalleşmeyi, erişilebilirliği ve hızı ön plana çıkardığı aynı zamanda sürdürülebilirliği de desteklediği ifade edildi.

Söz konusu dijital dönüşümün, öğrencilere zaman ve mekandan bağımsız bir öğrenme deneyimi sunmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Dijital çözümler, işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamayı mümkün kılarken çevre dostu bir yaklaşımı da destekliyor. Fiziki büroların yerini alan dijital çözümler, işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamayı mümkün kılarken çevre dostu bir yaklaşımı da destekliyor. Başta kağıt ve enerji tüketiminin azalması ve seyahat ihtiyacının ortadan kalkması sayesinde hem bireysel hem de kurumsal düzeyde karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor. Açıköğretim Sistemi, kaynakların etkin kullanımı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla öğrencilere modern ve kolay bir deneyim sunmaya devam ediyor."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Teknoloji
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