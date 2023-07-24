Anadolu Gezegen Gezgini Yarışmasının Dereceye Giren Robotu Esenboğa Havalimanı'nda Sergileniyor

Uzay Keşif Topluluğu Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması'nda dereceye giren 3D baskı robotu, Esenboğa Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. Robot, yolcular ve havalimanı çalışanları tarafından ilgi gördü. Yarışma, ülkemizin Ay yüzeyine Rover aracı indirme hedefiyle başladı ve ilerleyen yıllarda insanlı koloni kurma projesine dönüşmeyi hedefliyor.

Uzay Keşif Topluluğu Derneğince (UKET), bu yıl ikinci kez düzenlenen "Anadolu Gezegen Gezgini-Anatolian Rover Challenge" yarışmasında dereceye giren tasarımlardan 3D baskı robotu Esenboğa Havalimanı'nda sergileniyor.

TAV Havalimanları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, uzay araştırmalarını yaygınlaştırma çalışmaları yürüten UKET organizatörlüğündeki "Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması"nda dereceye giren Rover aracı, Esenboğa Havalimanı'nda sergilenmeye başladı.

3 boyutlu baskı yapabilen robot, yolcular ve havalimanı çalışanları tarafından ilgi gördü. UKET Derneği Başkanı Süleyman Soyer, TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer ve TAV yetkililerine, robotla ilgili bilgi verdi.

Soyer "Ülkemizin 2030'da Ay yüzeyine Rover (Gezegen Gezgini) aracı indirilmesi hedefiyle yola çıkılan yarışma 2040'lı yıllarda Ay'da kurulması hedeflenen insanlı koloni (yaşam alanı) görevini de şimdiden akademik ve bilimsel temelli bir proje olarak devam ettirmektedir." dedi.

Yarışmaya, Amerika ve Avrupa Uzay Programları'nda yer alan çeşitli bilim insanlarının destek verdiğini belirten Soyer, yarışmanın her yıl gelişen teknolojiler ve bilgiler doğrultusunda özgünlüğünü koruyarak devam edeceğini kaydetti.