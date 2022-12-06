Amiral gemisi katili OnePlus 11 nasıl görünecek?

OnePlus 11 modelinin tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli render görselleri Gadget Gang ve Steve Hemmerstoffer tarafından paylaşıldı.

Amiral gemisi katili olarak adlandırılan modelleriyle bilinen OnePlus, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl OnePlus 10 Pro 5G'yi kullanıcıların beğenisine sunan şirket, geçen hafta vitrine çıkan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'yi de kullanan ilk şirketlerden birisi olacak. Bu nedenle yıl bitimine dek yeni cihazların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son raporlar OnePlus 11 modelinin yolda olduğu yönünde. Son olarak cihazın yüksek kaliteli render görselleri ortaya çıktı.

OnePlus 11'in yüksek kaliteli render görselleri paylaşıldı

Yakında tanıtılması beklenen OnePlus 11 modelinin tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli render görselleri Gadget Gang ve Steve Hemmerstoffer (Onleaks) tarafından paylaşıldı. Buna göre akıllı telefon, dairesel bir kamera kurulumuyla gelecek ve üçlü kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Son sızıntı, önceki raporlarla doğru orantılı ve akıllı telefonun tasarımını kesinleştiriyor demek mümkün. Ayrıca cihazın mat siyah ve parlak yeşil renklerle satışa çıkacağını belirtelim. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere ilki mat ve ikincisi parlak bir yüzeye sahip olacak.

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OnePlus 11, 6.7 inç 120 Hz yenileme hızı sunan 2K çözünürlüklü kavisli AMOLED bir panele sahip olacak. Aynı zamanda ön kamera ekranın sol üst köşesine konumlandırılacak. Güvenlik yöntemi parmak izi tarayıcıysa ekranın altına konumlandırılacak.

Akıllı telefonda dün tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'nin kullanılması bekleniyor. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile anlaşma sağladı. 4 nm teknolojisiyle üretilecek yongada 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer verecek.

Telefonda 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolamanın olması muhtemel. Burada farklı opsiyonların olup olmayacağı ise şimdilik belli değil. Önde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, 48 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel 2x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Son olarak 100W hızlarında şarj olan 5,000 mAh'lik bataryadan besleneceğini belirtelim.

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