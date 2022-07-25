Amerika'da 2. el araba fiyatları- vLog

Küresel enflasyon tüm dünyayı etkisi altına aldı. Akıllı telefonlardan beyaz eşya ürünlerine kadar neredeyse teknoloji sektöründeki her şeyin fiyatında artış yaşandı. Peki bu durum Amerika'daki 2. el araba fiyatlarını nasıl etkiledi?

Amerika'da 2. el araba fiyatları enflasyondan etkilendi mi?

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Amerika'da 0 ve 2. el araba fiyatları da enflasyondan nasibini almış gibi gözüküyor. Özellikle son bir kaç yıla göre fiyatların daha yüksek olduğunu görüyoruz. Buna insanların en çok otomobil alımı yaptığı pandemi dönemi de dahil.

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Bu videomuzda ise yalnızca bir şubesinde bile binlerce 2. el otomobilin satıldığı ABD'nin en ünlü otomobil pazarlarından CarMax'i geziyoruz. Devasa açık park alanı içerisinde SUV, sedan, hatchback ve süperspor dahil birçok elektrikli ve içten yanmalı otomobil mevcut.

Biz de bu otomobillerin şu anki piyasa fiyatını, önceden nasıl olduğunu ve zaman içerisindeki değişimi anlattığımız, bir yandan da pazarı gezerek uygun ve yüksek fiyatlı her türden aracı incelediğimiz eğlenceli bir vLog hazırladık. Keyifli seyirler…

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