AMD ve BlackBerry, yeni robotik sistemler geliştirmek için iş birliğine gidiyor

AMD ve BlackBerry, yeni robotik sistemler geliştirmek için iş birliğine gittiğini duyurdu. Yeni nesil robot modellerinde; AMD Kria çipleri ve BlackBerry QNX işletim sistemi kullanılacak. Peki bu iki markanın robotik sistemleri neler vadediyor?

BlackBerry ve AMD robotik üretimde devrim yaratmak istiyor

İki şirket, Kria SOM çipini QNX ile birleştiren entegre çözümlerini Embedded World konferansında tanıttı. Amaç ise robotik uygulamalar için titreşimi ve gecikmeyi azaltmak olacak. Gecikmenin azaltılması daha hızlı tepki süreleri sağlayacak. Bu da robotların hızlanmasına kapı aralayacak.

Bu geliştirme; özellikle cerrahi, imalat ve otomobiller gibi güvenlik açısından kritik uygulamalarda robotların daha doğru ve daha yüksek kalitede çalışmasını sağlayacak. Kria modülleri hem Arm hem de programlanabilir FPGA ile uyumlu.

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QNX ise yüksek performanslı işleme, gerçek zamanlı kontrol ve endüstriyel ağ oluşturma gibi gelişmiş yetenekleri destekliyor. Konuyla ilgili konuşan BlackBerry QNX Başkan Yardımcısı Grant Courville, yazılım-donanım platformunun kritik robotik görevlerde kullanılabileceğini söyledi.

BlackBerry, yeni sistemlerin her kullanımda aynı hassasiyet ve yanıt verebilirlik düzeyiyle yürütülebileceğini ifade etti. Bunun için "gerçek zamanlı performans, düşük gecikme süresi ve determinizm" sunduğunu dile getirdi.

Şirketler, geliştirdikleri robotik sistemlerin halihazırda endüstriyel müşterilere sunulduğunu aktardı. Bu kapsamda yeni nesil robotik sistemlerde devrim yaratmak istediklerinin altını çizdi.

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