AMD Ryzen 7000G Serisi Detayları Ortaya Çıktı

AMD, gücünü Zen 4 mimarisinden alan AMD Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerini geçtiğimiz yıl tanıttı. Başarısını sürdürmek isteyen şirket, serinin devamı niteliğindeki AMD Ryzen 7000G için çalışmalarını sürdürüyor. Seri hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

AMD Ryzen 7000G Serisi, "Phoenix 2" temelli modelleri içeriyor

Daha önceki birçok sızıntı, AMD'nin yeni AM5'ini temel alan bir APU serisi üzerinde çalıştığını söylüyordu. İşlemcilerin Phoenix ailesinin bir parçası olacağı birçok kez yazıldı. Ancak bugün ortaya çıkan detaylara baktığımızda seri hakkında "Phoenix 2" ifadesini görüyoruz.

Phoenix 2'ye baktığımızda fiziksel olarak daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak iki "Zen 4" ve dört "Zen 4c" çekirdeğine sahip bir CPU içeriyor. Pro 7500G ve standart 7500G'nin tam 2+4 çekirdek konfigürasyonuna sahip olması beklenirken, 7300G'nin muhtemelen 2+2 çekirdek konfigürasyonuna sahip olması bekleniyor. Öte yandan OPN kodları internette ortaya çıktı. Bunlar ise şu şekilde listelendi;

Ryzen 5 PRO 7500G (100-000001183-00)

Ryzen 5 7500G (100-00000931-00)

Ryzen 3 7300G (100-000001187-00)

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Ortaya çıkan OPN ayrıntılarından sonra muhtemelen şu şekilde bir tablo oluşacak;