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AMD, Radeon Software Adrenalin Edition için yeni sürücü güncellemesini yayınladı

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Radeon Software Adrenalin 23.12.1 WHQL sürücüsü, oyunlar için optimizasyonlar ve yeni teknolojik destekler sunuyor. Yeni sürümde Avatar: Frontiers of Pandora ve The Finals için performans artışı sağlanırken, kullanıcı arayüzü de yeniden tasarlandı. Ayrıca enerji tasarrufuna yönelik HYPR-RX Eco profilini de tanıtıldı.

AMD, Radeon Software Adrenalin Edition için yeni sürücü güncelleme paketini yayınladı. Radeon Software Adrenalin 23.12.1 WHQL sürücüsü, oyunlar için bir dizi optimizasyon ve yeni teknolojik destekler ile birlikte geliyor.

Radeon Software Adrenalin 23.12.1 çıktı

Optimizasyon tarafında iki büyük oyun için yenilik olduğunu belirtelim. Yeni sürücü, Avatar: Frontiers of Pandora ve The Finals için performans artışı yaşatacak. AMD ayrıca Radeon Software'in kullanıcı arayüzünü de yeniden tasarladı. Böylece Genel ve Oyun sekmelerini yeniden düzenledi.

Yeni kullanıcı arayüzü, HYPR-RX performans profillerini de oyun bazında etkinleştirmeyi kolaylaştıracak. AMD, yeni sürümle birlikte HYPR-RX Eco profilini de tanıttı. HYPR-RX Eco, enerji tasarrufuna öncelik veriyor ve dizüstü bilgisayarlarda pil ömrünü artırmayı amaçlıyor.

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23.12.1 sürücüsü FRTC, Radeon Super Resolution, Overlay, Recording and Streaming gibi bazı Radeon yazılım özelliklerini OpenGL uygulamalarıyla genişletiyor. Öte yandan Radeon RX 7900 / 7800 / 7700 serisi ekran kartlarına donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması desteği de eklenecek.

Sürümde ele alınan bazı sorunlar arasında farklı yenileme hızlarına sahip çift monitörlü sistemler bulunuyor. AMD, iki monitör için harcanan güç tüketimini artık daha verimli şekilde kontrol edebildiğini dile getirdi. Sürücü ayrıca ikincil ekrana sahip sistemlerde Chromium tabanlı tarayıcılarda görülen takılmaları da giderecek.

Radeon Software Adrenalin 23.12.1 WHQL sürücüsü hem oyunculara hem de genel kullanıcılara önemli yenilikler kazandırıyor. AMD, şu anda güncellemeyi belirli Radeon ekran kartları için dağıtıma çıkarmış durumda.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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