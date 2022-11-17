AMD'den Call of Duty ve Spider-Man müjdesi!

AMD, Adrenalin Software 22.11.1 sürücü güncellemesini yayınlandı. Yeni sürüm ile optimizasyon desteği alan oyunlara yenileri katıldı. Ayrıca Radeon RX 6000 serisindeki önemli problemler de çözüme kavuştu. İşte optimizasyon alan oyunlar ve çözülen sorunlar.

AMD Adrenalin Software 22.11.1 güncellemesi yayınladı

AMD Adrenalin Software 22.11.1 sürücü güncellemesi ile birlikte iki oyun daha optimizasyon desteğine kavuştu. Bunlar Call of Duty: Warzone 2.0 ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales oldu. İlerleyen dönemlerde bu sayı artacaktır.

Adrenalin Software 22.11.1 güncellemesi, Radeon RX 6000 serisi kullanıcıların yaşadığı birkaç problemi de ele aldı. Öyle ki World of Warship oyunundaki tahmin çizgilerinin gözükmemesi sorunu da çözüme kavuştu. İşte diğer önemli güncelleme notları;

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Radeon Anti-Lag özelliği aktif olduğu sırada shift + backspace tuşuna basıldığında duyulan "bip" sesi düzeltildi.

MSAA etkin haldeyken OpenGL uygulamalarında görülen görsel bozulması düzeltildi.

RX 6000 serisi ekran kartında çoklu monitör kurulumlarında gereğinden daha yüksek video belleği kullanımı sorunu Adrenalin Software 22.11.1 ile çözüme kavuştu.

Edificius'ta nesne gibi görülen görsel düzeltildi.

Bilinen sorunalar ise şu şekilde;

240 Hz veya daha yüksek ekran yenileme hızına sahip ekranlarda, video izlerken veya pencere değiştirildiğinde, yüksek hızlı birincil ekran kartı ile düşük hızlı ikincil ekran yapılandırılmışsa, Radeon RX 6000 serisi ekran kartı sürücüsü zaman aşımına uğrayabilir veya siyah ekran oluşabilir.

Radeon 570 ile bazı AMD ekran kartlarında, oyun kapandıktan sonra GPU kullanımı performans ölçümlerinde yüzde 100'de kalabilir.

Radeon RX 6900 XT ile bazı AMD ekran kartı modellerinde Firefox ile donanım hızlandırma aktif olduğu sırada video izlerken, takılmalar olabilir.

Radeon RX 6700 XT gibi bazı ekran kartlarında video ve oyun pencereleri arasında geçiş yaparken kısa süreli görüntü bozulmaları meydana gelebilir.

AMD Adrenalin Software 22.11.1 güncellemesini buraya tıklayarak veya https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-11-1 adresine giderek indirebilirsiniz.

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