Amazon Q: Yeni Nesil Üretken Yapay Zeka Asistanı Tanıtıldı

Güvenlik ve gizlilik gözetilerek tasarlanan yeni nesil üretken yapay zeka destekli asistan Amazon Q, AWS re: Invent 2023 etkinliğinde tanıtıldı. BMW Group gibi birçok şirketin de ilgiyle takip ettiği bu yenilik, çalışanların şirket verilerini etkili bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.

Güvenlik ve gizlilik gözetilerek tasarlanan yeni nesil üretken yapay zeka destekli asistan Amazon Q, AWS re: Invent 2023 etkinliğinde tanıtıldı. BMW Group gibi birçok şirketin de ilgiyle takip ettiği bu yenilik, çalışanların şirket verilerini etkili bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor. İşte detaylar…

Yeni yapay zeka asistan Amazon Q tanıtıldı!

Amazon Q, özellikle iş ihtiyaçlarına ve müşteri taleplerine göre özelleştirilebilen bir yapay zeka asistanı olarak öne çıkıyor. Sorulara hızlı yanıtlar vererek, içerik üretimine destek sağlayan ve çeşitli konularda harekete geçme imkanı sunan bu yeni asistan, aynı zamanda şirketlerin bilgi depoları, kodları ve kurumsal sistemleri arasında veri paylaşımını da kolaylaştırıyor.

AWS Veri ve Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Dr. Swami Sivasubramanian, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Üretken yapay zeka, her işi yeniden şekillendirecek teknolojik bir değişimi teşvik edebilir. Amazon Q, bu değişimin öncüsü olacak" dedi.

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BMW Group Veri Mühendisliği ve Analitik Danışmanı Christoph Albrecht ise şunları belirtti: "Amazon Q, müşterilerimize bekledikleri seviyedeki deneyimleri sunabilmemiz için veriyi hızlı bir şekilde ele almamıza ve yorumlamamıza yardımcı oluyor. Özellikle Amazon Q in QuickSight, analistlerimizin gösterge panellerini hızla kurmalarına olanak tanıyor."

Amazon Q, şirketlerin çalışanlarına görevlerini kolaylaştırmak, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve iş yerinde yaratıcılığı teşvik etmek için tasarlandı. Güvenli bir platform olan Amazon Q, ticari müşterilerin verilerini kullanmadan temel modellerini eğitiyor ve ön izleme aşamasında kullanıma sunuldu.

Müşteriler, Amazon Q'ya AWS Management Console, kendi geliştirdikleri ortamlar, Slack veya diğer üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla etkileşimli bir arayüz ile erişebiliyor. Amazon Q, popüler veri kaynaklarına ve uygulamalara entegre olabiliyor ve kullanıcıların şirket içi bilgilerini, verilerini ve sistemlerini kişiselleştirilmiş destek sağlamak için kullanabilmelerine imkan tanıyor.

Yöneticiler, Amazon Q üzerinde ek yönetim kontrollerini kullanarak belirli yanıtları, çalışanları veya veri kaynaklarını sınırlayabiliyor. Bu özellik, şirketlere daha fazla kontrol ve özelleştirme imkanı sunarak güvenli bir kullanım sağlıyor.