Türkiye pazarına ilk girdiği günden itibaren büyük bir ilgi gören, enflasyona rağmen uzun bir süre 7,90'lık aylık abonelik fiyatında kalan Amazon Prime, sunduğu birçok hizmetin yanı sıra Prime Video hizmetini de sağlıyor. Birçok yanıyla beğeni toplayan platform, rakiplerinin stratejisini benimseyecek.

Amazon Prime Video reklamlı katman geliyor

Netflix ve Disney, 2022'nin sonlarında reklam destekli planlar ile kullanıcılarının karşısına çıktı. O dönem oldukça tepki çeken bu stratejiye daha sonra Exxen gibi yurtiçi platformlar da ayak uydurdu. Bu konuda son kale olarak görülen Amazon Prime Video, reklamlı katman uygulamasını hayata sokuyor.

Hızlı ve ücretsiz kargo, Prime Gaming ve Prime Video gibi ayrıcalıklar sunan Amazon aboneliği aylık olarak 39 TL'den alınıyor. ABD'de 14,99 dolardan sağlanan bu hizmetin artık reklamlı katman olacağı, ek 2,99 dolarlık bir ücret karşılığında reklamsız katmana geçiş yapılacağı belirtildi. Anlık olarak Türkiye reklamlı fiyatları belli değil. Ancak görünen o ki Amazon 39 TL'ye ek reklamsız katman üyeliğini sunacak.

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Öte yandan Amazon'un, maliyetleri düşürmek ve reklamlardan daha fazla yararlanabilmek için yeni bir abonelik yöntemini getirdiği belirtiliyor. Amazon'un reklam geliri 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 20 civarında artış gösterdi. Bu, şirketin reklamları Prime Video'ya daha fazla entegre etmesine yol açmışa benziyor.

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