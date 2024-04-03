Amazon Prime Video'nun Yeniden Çekilen Road House Filmi İlk İki Haftada En Çok İzlenenler Arasında

Amazon Prime Video, geçtiğimiz günlerde 1980'lerin kült klasiklerinden biri olan Road House'un yeniden çekilmiş versiyonunu yayınladı. Conor McGregor ve Jake Gyllenhaal'in başrollerinde yer aldığı film, ilk iki haftasında Prime Video'nun en çok izlenen filmi olmayı başardı.

Amazon Prime Video, Road House ile coştu

Prime Video tarafından açıklanan rakamlara göre Road House, 21 Mart'taki prömiyerinden bu yana 50 milyonluk bir izlenme sayısına ulaştı. Bu rakam, daha önceki tüm Amazon filmlerini geride bırakarak yeni bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Amazon MGM Stüdyo Başkanı Jennifer Salke yaptığı açıklamada, filmin ilk iki haftasının oldukça başarılı olduğunu söyledi. Başta Jake Gyllenhaal ve Conor McGregor olmak üzere, tüm oyunculara ve ekibe teşekkür etti. Ancak filmin vizyona girmesi konusunda verdiği sözlerin tutması nedeniyle Amazon'u eleştiren yönetmen Doug Liman'a teşekkür etmedi.

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Road House, eski bir UFC dövüşçüsünün hikayesini anlatıyor. Bir lokantada işe başlayan Dalton isimli ana karakter, bu lokantanın göründüğü gibi olmadığını keşfediyor. Ardından ardı arkası kesilmeyen bir maceraya sürükleniyor.

Filmin başarısı, eleştirmenlerden aldığı yorumlar göz önüne alındığında dikkate değer duruyor. Rotten Tomatoes'ta şu anda eleştirmenlerden yüzde 59 ve izleyicilerden ise yüzde 54 gibi puanlar almış durumda. Ayrıca IMDb'de ise 6.2 puan ile değerlendirildi.

Ancak izleyici sayısı, filmin yorumlarına göre oldukça başarılı duruyor. Reddit gibi platformlarda paylaşım kullanıcılar, filmin oldukça eğlenceli olduğunu söyledi.