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Amazon Prime Gaming Mart 2024 Ücretsiz Oyunları Açıklandı

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Amazon, Prime Gaming hizmeti ile her ay kullanıcılarına ücretsiz şekilde oyunlar sunarak oyuncuların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Amazon Prime Gaming Mart 2024 oyunları açıklandı. İşte liste… Mart oyunda ücretsiz şekilde sunulacak oyunlar listesine baktığımızda en çok Fallout 2 ve Bus Simulator 21: Next Stop dikkat çekiyor. Öte yandan Scarf, Mystery Case Files: Moths to a Flame ve Pearls of Atlantis: The Cove gibi yapımlar olduğunu da görüyoruz.

Amazon, Prime Gaming hizmeti ile her ay kullanıcılarına ücretsiz şekilde oyunlar sunarak oyuncuların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Amazon Prime Gaming Mart 2024 oyunları açıklandı. İşte liste…

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları – Mart 2024

Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bununla beraber, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.

Mart oyunda ücretsiz şekilde sunulacak oyunlar listesine baktığımızda en çok Fallout 2 ve Bus Simulator 21: Next Stop dikkat çekiyor. Öte yandan Scarf, Mystery Case Files: Moths to a Flame ve Pearls of Atlantis: The Cove gibi yapımlar olduğunu da görüyoruz.

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Amazon Prime Gaming Mart 2024 oyunları şu şekilde sıralandı;

OyunTarihFallout 27 MartScarf7 MartMystery Case Files: Moths to a Flame14 MartInvincible Presents: Atom Eve14 MartPearls of Atlantis: The Cove21 MartBus Simulator 21: Next Stop28 MartThrough the Darkest of Times28 MartBridge to Another World: Secrets of the Nutcracker28 Mart

Yukarıdaki oyunlara, karşılarındaki tarihlerde sahip olabilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak Amazon Prime Gaming platformuna ulaşın.

2. Adım: Oturum açmadıysanız, Amazon hesabınız ile giriş yapın.

3. Adım: Ana sayfada yer alan menü üzerinden Oyunlar bölümüne geçiş yapın.

4. Adım:  Oyunlar, tarihleri geldiğinde alınabilir olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Amazon Prime abonelerine sunulacak oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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