Altay Tankı Şasesi ile Üretilecek Diğer Araçlar Ortaya Çıktı

Türkiye'nin yerli savunma sanayi hamlesi projelerinden biri olan Altay Tankı'nın şasesi kullanılarak 3 farklı araç geliştiriliyor. İşte Altay Tankı özellikleri ve üretilecek diğer araçların detayları...

Türkiye'm yerli ve milli savunma sanayi hamlesi projeleri arasında yer alan ve oldukça merak edilen Altay Tanı arkasındaki sır perdesi ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Altay Tankı şasesi kullanılarak 3 farklı araç geliştiriliyor. İşte Altay Tankı özellikleri ve üretilecek diğer araçların detayları…

1 şase 3 araç! İşte Altay Tankı şasesi ile üretilecek diğer araçlar!

Geçtiğimiz haftalarda Altay Tankı'nın seri üretim tarihi ve motor detayları netleşmişti. Konuyla ilgili gelen bilgilere göre tankın seri üretimi 2025 yılında başlayacak. Seri üretimle yapılacak ilk 100 tank Güney Kore'den satın alınan ünitelerinde oluşacak. Daha sonrasında ise yerli motor ve üniteler Altay Tank'larında kullanılacak.

BMC, araçların üretimini yapacağı tesisi şu anda Ankara'da inşa ediyor. Araçların üretim yeri, tesisleri ve kullanılacak olan motorların belli olmasının ardından şase sürecinin perde arkası da ortaya çıktı. Konuyla ilgili gelen raporlar ve derlenen bilgilere göre tankın şasesi kullanılarak arazi ve savunma şartlarına uygun iki farklı aracın daha üretileceği bildirildi.

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Bu araçlardan ilki "Mayın Temizleme Sistemi" gibi donanımları sahip bir arazi unsurları temizleme aracı olurken bir diğeri arazi koşullarında sıkışan veya ilerleyemediğiniz tanklara çekici, bakım gibi hizmetleri ulaştıracak olan tank kurtarıcı olacak. Bahsi geçen üçüncü araç ise hepimizin bildiği ve şasenin asıl sahibi olan Altay Tankı.

Bahsi geçen araçların özellikleri tam olarak ortaya çıkmış değil. İlerleyen günlerde gelecek olan açıklamalar ile araçların detaylarinin netlesmesi bekleniyor.

Altay Tankı özellikleri:

AKKOR Aktif Koruma Sistemi

Nükleer ve Kimyasal Tehdit Algılama Sistemi

120 mm 55 Kalibre Ana Silah Sistemi

Gelişmiş Zırh

Hibrit Koruma Sistemi

12 Silindirli Dizel Motor (1500Hp)

5 ileri 3 Geri Vitesli Şanzıman

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