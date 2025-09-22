AloTech'ten Sağlık ve Turizmde Yapay Zeka Zirvesi

ALOTECH, 16 Eylül'de sağlık ve turizm sektörlerinde yapay zekanın müşteri deneyimine etkilerini ele alan bir zirve düzenledi. Zirvede; sağlık ve turizm sektörlerinde yapay zekanın çağrı merkezi operasyonlarına, hasta ve misafir deneyimine etkilerini ve geleceğin hibrit çözümleri masaya yatırıldı.

AloTech'in Feriye'de gerçekleşen 'Sağlık ve Turizm Sektörlerinde Yapay Zeka ile Çağrı Merkezi Dönüşümü' başlıklı etkinliğine, 60'tan fazla firmadan 130'un üzerinde profesyonel bir araya geldi.

AloTech Kurucu Ortağı ve CEO'su Cenk Soyak, açılış konuşmasında şirketin uluslararası büyümesini anlatarak "Turizm ve sağlıkta yapay zeka ile ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı görev görüyoruz" dedi.

Kurucu Ortak ve CTO İdris Avcı ise "Yapay zekayı insanı güçlendiren bir araç olarak konumlandırıyoruz. Empati insanda kalacak, teknoloji verimliliği artıracak" ifadelerini kullandı.

AloTech Ürün Genel Müdür Yardımcısı Halil Uzundal ve Kıdemli Ürün Direktörü Selçuk Gönem, AI Connector, Click2Connect, WhatsApp Business Ses Kanalı, müşteri geçmişi özetleme, CX Insight ve Yapay Zeka Destekli Kalite Yönetimi gibi çözümleri canlı demolarla tanıttı. Katılımcılar, bu çözümlerin çağrı merkezi operasyonlarını hızlandırarak müşteri etkileşimlerini daha kişiselleştirilmiş ve verimli hale getirdiğini deneyimledi; sunumun ardından soru-cevap oturumu düzelendi.

Turizm Paneli, AloTech Türkiye Satış Başkanı Deniz Babucoğlu moderatörlüğünde gerçekleşti. Wingie Enuygun Müşteri Etkileşim Direktörü Seda Suvat Özdemir, AloTech'in gerçek zamanlı çeviri özelliğini uluslararası aramaların yüzde 20'sinde kullandıklarını ve yapay zeka destekli temsilcilerin çağrıların yüzde 40'a yakınını çözdüğünü paylaştı. Protel Satış Direktörü Fatih Tenel ise stres seviyesine göre çağrı önceliklendirme ve chatbotların anlık memnuniyetsizlik tespitindeki rolünü vurguladı.

Sağlık Paneli ise Client Company Kurucusu Birkan Babakol moderatörlüğünde yapıldı. Amerikan Hastanesi Kıdemli Çağrı Merkezi Müdürü Arınç Oğuz,Veni Vidi Göz İş Geliştirme Müdürü Melih Yiğit ve DR. CINIK Hastanesi Satış ve Müşteri Hizmetleri Süpervizörü Emre Erdemir yapay zekayı kalite kontrol, duygu analizi ve operasyon sonrası takipte kullandıklarını belirtti. Ortak görüş: randevu gibi rutin işlerin sanal asistanlara devredileceği, ancak güven ve empati gerektiren iletişimin insanda kalacağı yönünde oldu.

Kapanışta Cenk Soyak ve İdris Avcı, geleceğin müşteri deneyimini "Yapay zeka tekrarlayan işleri üstlenecek, insan ise empati ve problem çözmeye odaklanacak" sözleriyle tanımladı.