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"Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyünün Yeşildere mezrasında yaşayanlar, telefonla konuşabilmek için karlı yollardan geçerek yüksek tepeye çıkmak zorunda kalıyor. Acil durumlarda bile yaz-kış 1 kilometre yol yürümek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, "Yolda bazen kurtlar bile oluyor. Hangi devirdeyiz? 1 kilometre ve bazen çocuklarla birlikte tepeye çıkıyoruz" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyünün 40 haneli Yeşildere mezrasında yaşayanlar 2025 yılında telefonla konuşmak için büyük çaba sarf etmek zorunda.

'Alo' diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar

40 haneli Yeşildere mezrasında yaşayanlar, telefonla konuşmak için karlı yollardan geçerek yüksek tepeye çıkıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği mezrada acil hastası olan ya da uzaktaki yakınları ile görüşmek isteyenler, her seferinde 1 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor.

'Alo' diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar

"HANGİ DEVİRDEYİZ?"

Özellikle kış aylarında çok büyük zorluk yaşadıklarını belirten Nusrullah Özdil, "Bizim köyümüzde telefon çekmiyor. Acil bir durum veya bir hastamız olduğunda gece saatlerinde bu tepeye çıkmak zorunda kalıyoruz. Bazen kurtlar bile oluyor. Hangi devirdeyiz? Bizim köyde 40 hane var. 1 kilometre ve bazen çocuklarla birlikte tepeye çıkıyoruz. Telefon şebekesi çekmemesi nedeniyle köylü olarak mağduruz. Özellikle öğrencilerimiz internete bağlanamıyorlar. Sadece kışın değil yazın da mağduruz" dedi.

'Alo' diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar

"BAŞIBOŞ KÖPEKLER VE KURTLAR DOLAŞIYOR"

Köylülerden Rıfat Eniş ise şebeke sorununun çözülmesi için birçok kez müracaatta bulunduklarını fakat halen çözüm bulunamadığını söyledi. 40 haneli mezranın yaklaşık 30'u, kış aylarında çocuklarını okutmak için merkeze gittiklerini belirten Eniş, "Diğer kalan vatandaşlar olarak sevdiklerimize konuşmak için her gün 1 kilometre karda yürüyerek şebekenin çektiği bölgeye gidiyoruz. Özellikle kış aylarında çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Başıboş köpekler ve kurtlar dolaşıyor. Yetkililerin bize yardım etmesin istiyoruz" diye konuştu.

'Alo' diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdüşünen adam:

2025 türkiye'sine bu görüntü yakışmıyor

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

Orada ne güzel manzaralar var ama hiç oraya gidip bunları cekip kayda alan, fotoğraflayan yok, tvlerde hep saçma sapan yarışmalar, kadın programları vs hiçbiri 5 para etmiyor. Eskiden 90'lı yıllarda ne güzel yerel kanallar vardı böyle yerleri gezip gosterirlerdi bizlere, şimdi uydulara geçtik yerel kanallarda yok oldu...

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