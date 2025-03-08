'Alo' diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyünün 40 haneli Yeşildere mezrasında yaşayanlar 2025 yılında telefonla konuşmak için büyük çaba sarf etmek zorunda.

40 haneli Yeşildere mezrasında yaşayanlar, telefonla konuşmak için karlı yollardan geçerek yüksek tepeye çıkıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği mezrada acil hastası olan ya da uzaktaki yakınları ile görüşmek isteyenler, her seferinde 1 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor.

"HANGİ DEVİRDEYİZ?"

Özellikle kış aylarında çok büyük zorluk yaşadıklarını belirten Nusrullah Özdil, "Bizim köyümüzde telefon çekmiyor. Acil bir durum veya bir hastamız olduğunda gece saatlerinde bu tepeye çıkmak zorunda kalıyoruz. Bazen kurtlar bile oluyor. Hangi devirdeyiz? Bizim köyde 40 hane var. 1 kilometre ve bazen çocuklarla birlikte tepeye çıkıyoruz. Telefon şebekesi çekmemesi nedeniyle köylü olarak mağduruz. Özellikle öğrencilerimiz internete bağlanamıyorlar. Sadece kışın değil yazın da mağduruz" dedi.

"BAŞIBOŞ KÖPEKLER VE KURTLAR DOLAŞIYOR"

Köylülerden Rıfat Eniş ise şebeke sorununun çözülmesi için birçok kez müracaatta bulunduklarını fakat halen çözüm bulunamadığını söyledi. 40 haneli mezranın yaklaşık 30'u, kış aylarında çocuklarını okutmak için merkeze gittiklerini belirten Eniş, "Diğer kalan vatandaşlar olarak sevdiklerimize konuşmak için her gün 1 kilometre karda yürüyerek şebekenin çektiği bölgeye gidiyoruz. Özellikle kış aylarında çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Başıboş köpekler ve kurtlar dolaşıyor. Yetkililerin bize yardım etmesin istiyoruz" diye konuştu.