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Alman Otomotiv Devleri Çin'de Elektrikli Şarj Altyapısını Genişletmek İçin Güçlerini Birleştiriyor

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BMW ve Mercedes-Benz tarafından kurulan yeni bir girişim, Çin başta olmak üzere Asya pazarındaki elektrikli şarj altyapısını genişletmeyi hedefliyor. Beijing Ion Qi New Energy Technology isimli şirket resmen kuruldu.

Alman otomotiv devleri Çin'de büyümek için güçlerini birleştiriyor. BMW ve Mercedes-Benz tarafından kurulan yeni bir girişim, Çin başta olmak üzere Asya pazarındaki elektrikli şarj altyapısını genişletmeyi hedefliyor. Beijing Ion Qi New Energy Technology isimli şirket resmen kuruldu.

BMW ve Mercedes-Benz'den yeni şarj istasyonu markası

Çin'de açılan yeni şirket "Supercharging Network" adı altında faaliyet gösterecek. Sürücülerin araçla hareket halindeyken şarj etmelerini kolaylaştıracak. Bu kapsamda yeni nesil elektrikli araçların benimsenmesini de artırmayı hedefliyor.

Ion Qi New Energy Technology'nin bazı iddialı planları bulunuyor. Alman üreticiler, 2026 yılına kadar ülke çapında en az bin adet gelişmiş hızlı şarj istasyonu ve yaklaşık 7 bin adet istasyon inşa etmek istiyor. İlk istasyonların inşasına 2024 yılında, büyük şehirlerde başlayarak gerçekleşecek.

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Bu şarj istasyonu ağı, birkaç yıl içerisinde Çin genelindeki kasabaları ve diğer bölgeleri kapsayacak şekilde genişleyecek.

Hem BMW hem de Mercedes-Benz, ulaşımın geleceği olarak elektrikli mobiliteye büyük yatırım yapıyor. BMW sadece geçen yıl Çin'de 40 binden fazla elektrikli araç teslimatı yaptı ve satışları bir yıl önceye kıyasla yüzde 138 arttı.

Mercedes de içten yanmalı seçenekler geliştirmeye devam ederken, bir yandan da ürün gamını elektrikli hale getirmeye çalışıyor. Alman otomobil üreticileri, ortak girişim yoluyla kaynakları bir araya getirerek Çinli müşterilerin şarj ihtiyaçlarını karşılamayı umuyor.

Bu iş birliğinin ilk aşamada Çin'e özel olduğunu belirtelim. BMW ve Mercedes, gelişmiş süper şarj teknolojisiyle Çinli markalara rakip olmayı hedefliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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