Haberler

Antalya Teknokent, Silikon Vadisi'nde ofis açmaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Teknokent, Türkiye girişimcilik ve teknoloji ekosistemini küresel merkezlere taşıma hedefiyle ABD'deki Silikon Vadisi'nde ofis açma hazırlıklarını sürdürüyor. Ofis, Plug and Play Tech Center bünyesinde kurulacak ve uluslararası pazarlara açılımı hızlandırmayı amaçlayacak.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini küresel merkezlere taşıma vizyonu kapsamında ABD'deki Silikon Vadisi'nde ofis açmaya hazırlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ofis, dünyanın önde gelen inovasyon platformları arasında gösterilen Plug and Play Tech Center bünyesinde kurulacak.

Süreç kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Antalya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Plug and Play yetkilileriyle Silikon Vadisi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, ofisin kuruluş süreci, işleyiş modeli ve sürdürülebilir bir uluslararası çalışma mekanizmasının nasıl yapılandırılacağı ele alındı.

Ofisle uluslararası pazarlara açılımın hızlandırılması amaçlanıyor

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, ofisin uluslararasılaşma stratejisinde yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

Amaçlarının Teknokent'teki girişimlerin uluslararası rekabet edebilir hale gelmesini sağlamak olduğunu ifade eden Yavuz, yeni ofisin faaliyete geçmesiyle uluslararası işbirliklerinin ve yatırım fırsatlarının artacağını, bu adımın Antalya'nın teknoloji ve girişimcilik alanındaki marka değerini güçlendireceğini bildirdi.

Yeni ofisin, firmaların uluslararası yatırımcılarla görüşmelerini kolaylaştırması ve AR-GE projelerinin küresel ölçekte görünürlüğünü artırması bekleniyor.

Kurulacak ofisle girişimlerin uluslararası hızlandırma programlarına erişimi güçlendirilmesi, uluslararası yatırım ağlarıyla görüşmelerin artırılması ve uluslararası pazarlara açılımın hızlandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Teknoloji
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
İETT otobüsü otoparka daldı

İETT otobüsü otoparka daldı, ortalık savaş alanına döndü
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında