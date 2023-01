AirTag, hava yolu şirketinin yalanını yakaladı!

Apple'ın sunduğu AirTag cihazı kaybolan eşyalarınızı bulmak için büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle anahtar gibi küçük eşyaların bulunmasında önemli rol oynayan cihaz bazen ise çok daha farklı alanlarda kullanılabiliyor. Geçtiğimiz ünlerde yaşanan olay da bunlardan bir tanesi oldu.

Kayıp valizini AirTag ile takip etti

Yaşanan olay bir kadın ve hava yolu şirketi arasıda geçiyor. United Airlines ile seyahat eden kadın valizlerin güvenliği hakkında yalan söylediğini AirTag'ler aracılığı ile kanıtlıyor. Seyahate çıkmadan önce çantalarına AirTag yerleştiren kişi sonrasında ise 'Bul' uygulaması yardımı ile eşyalarını takip ediyor ve olması gereken yerden çok farklı bir yerde olduğunu fark ediyor.

I'd just like everyone to know that @united has lost track of my bag and is lying about it. My apple AirTag shows that it has been sitting in a residential apartment complex for over a day. Out back by the dumpsters, I have found other emptied United Airlines bags. pic.twitter.com/fcoq4nj3zb — valerie szybala. (@vszyb) January 1, 2023

Şirketin çantaların kaybolmadığı konusunda gösterdiği ısrarlı tavır ise olayın Twitter'a taşınmasına neden oluyor. Valerie Szybala isimli kadın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşım ile United Airlines'ın bagajını nasıl kaybettiğini ortaya koyuyor.

Ünlü havayolu şirketinden Apple AirTag yasağı

AirTag yardımı ile valizlerinin bir binanın arkasındaki çöp kutusunda olduğunu belirten Szybala, bu durumu United Airlines'a anlatmakta ise zorluk yaşıyor. Kadının, Google Haritalar'ın sokak görünümünden elde ettiği görseller ise başka valizlerin de aynı şekilde orada bulunduğuna işaret ediyor.

Bu bilgiyi hava yolu şirketi ile de paylaşan Szybala ise çantalarının 'dağıtım merkezinde' olduğu cevabı ile karşılaşıyor. Szybalal ayrıca çantaları hakkında detaylı bir bilgi istediğini ancak olumlu yanıt alamadığını da aktarıyor. Hava yolu şirketi ile sıkıntılar yaşayan kadın uzun uğraşlar sonunda ise çantaların gecikmeli de olsa eline ulaştığını belirtti.

AirTag'ler daha önce de benzer olaylarda kullanıcılarına yardım etmişti. Haziran ayında bagajını kaybeden bir kişi AirTag yardımı ile valizlerinin Melbourne Havalimanı'ndaki bir ofiste bulmuştu. Ağustos ayında ise Portekiz gezilerinde çantalarını kaybeden bir çift bu süreçte valizlerinin kendilerinden daha fazla gezdiğini belirtmişti.

Yaşanan olayların ardından bazı hava yolu şirketleri AirTag'leri yasaklama kararı almış ancak sonrasında ise bu karardan dönmüşlerdi. Peki siz AirTag hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.