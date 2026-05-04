AI Tomorrow Summit, "Yeni Çağ, Yeni Sorumluluk" temasıyla Ankara'da düzenlenecek

Yapay Zeka Politikaları Derneğince (AIPA) düzenlenen AI Tomorrow Summit, bu yıl "Yeni Çağ, Yeni Sorumluluk" temasıyla 4-5 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

AIPA'nın açıklamasına göre, daha önce Londra, Paris, Prag, Lefkoşa ve Singapur gibi küresel merkezlerde düzenlenen, beşinci kez Ankara'da yapılacak zirve, 11'inci kez katılımcılarla buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapay Zeka Politikaları Derneği Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, AI Tomorrow Summit'in yalnızca bir etkinlik değil çok paydaşlı ve stratejik bir buluşma platformu olduğunu vurguladı.

Küçükşabanoğlu, "AI Tomorrow Summit'i yalnızca bir zirve olarak değil kamu, özel sektör, akademi, iş dünyası ve gençlerin aynı platformda buluştuğu güçlü bir yapı olarak konumlandırıyoruz. Yapay zeka çağında dönüşüm ancak bu ekosistemin birlikte hareket etmesiyle mümkün." ifadelerini kullandı.

Bu yılın temasının yeni dönemin zorunluluklarını ortaya koyduğunu belirten Küçükşabanoğlu, "Yeni bir çağın içindeyiz. Yapay zeka, sadece teknolojiyi değil ekonomiyi, toplumu ve devlet yapısını dönüştürüyor. Bu nedenle 'Yeni Çağ, Yeni Sorumluluk' diyoruz. Bu sorumluluk bireyden topluma, akademiden özel sektöre kadar herkes için geçerli ancak en kritik sorumluluk, bu dönüşümü yönetecek olan devlete aittir." açıklamasında bulundu.

"Zirve, hibrit formatta gerçekleştirilecek"

Türkiye'nin küresel yapay zeka rekabetindeki konumuna da dikkati çeken Küçükşabanoğlu, genç nüfusun bu alandaki en önemli avantajlardan biri olduğunu belirtti.

Küçükşabanoğlu, "Yapay zeka, artık çağımızın itici gücü. Türkiye'nin bu alandaki en büyük avantajlarından biri genç ve dinamik nüfusu. Bu potansiyeli doğru politikalar ve güçlü bir ekosistemle destekleyebilirsek ülkemizi yapay zekada söz sahibi ülkelerden biri haline getirebiliriz. NATO gibi stratejik öneme sahip bir zirve öncesinde yapay zekayı bu ölçekte ele alacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yapay zekanın güvenlikten ekonomiye kadar tüm alanlarda belirleyici olduğu bir dönemde bu konunun doğru şekilde konumlandırılması son derece kritik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA) ile yürüttükleri işbirliğiyle zirvenin küresel ölçekte daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkı sağlayacaklarını kaydeden Küçükşabanoğlu, "Zirve, hibrit formatta gerçekleştirilecek. Fiziksel katılım sınırlı kontenjanla yapılacak. Etkinlik, aynı zamanda çevrim içi olarak da geniş katılımla takip edilebilecek. Zirve, aitomorrowsummit.com adresi üzerinden çevrim içi ve ücretsiz takip edilebilecek." bilgisi paylaştı.

Zirvede devletin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası, akademi ve özel sektörün karar verici aktörleri bir araya gelecek.

20'den fazla oturumda 60'tan fazla, alanında uzman konuşmacı, bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. 7 farklı ülkeden 17 uluslararası konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede 5G teknolojilerinden blok zincire, siber güvenlikten akıllı sistemlere, savunma ve güvenlikten müzik endüstrisine, e-ticaretten dijital ekonomiye kadar geniş bir yelpazede kritik başlıklar ele alınacak.

Zirvenin ikinci gününün akşamında gerçekleştirilecek ödül töreninde yapay zeka ve teknoloji ekosistemine katkı sağlayan kişi ve kurumlara ödüller takdim edilecek.