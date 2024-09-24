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Adana'da TEKNOFEST Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Adana'da TEKNOFEST Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) hazırlıkları sürerken, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının başvurusu kaydedildi. Festivalde, bu yıl ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi gerçekleştirileceği açıklandı.

Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) hazırlıkları sürüyor.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, organizasyona ev sahipliği yapacak Adana Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Saymaz, incelemesinin ardından gazetecilere, TEKNOFEST'e 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının başvurduğunu söyledi.

TEKNOFEST Adana kapsamında bu yıl ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi gerçekleştirileceğini anımsatan Saymaz, "Burayı Şampiyonlar Ligi olarak konumlandırdık. 50 kategoride derece alan yarışmacılarımız, burada daha büyük görevler ve ödüller için yarışacaklar." dedi.

Saymaz, festivalin, kentin tarihi ve zengin kültürüyle birleşip yeniliklerin merkezi olacağını anlattı.

Organizasyona birçok yenilik eklendiğini dile getiren Saymaz, "Dijital Evren Alanı ile TEKNOFEST Zaman Tüneli'ni ilk kez Adana'da gerçekleştireceğiz. Adana TEKNOFEST ilklerin festivali oldu." diye konuştu.

Saymaz, gazetecilerin sorusu üzerine Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın festivale katılmayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Teknoloji

Teknofest Havacılık 6 Ekim adana Uzay

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