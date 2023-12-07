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Acer Nitro V 16: Yeni Oyun Odaklı Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı

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Acer'in oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayarı Acer Nitro V 16, RTX 4060 ekran kartı ve güçlü işlemcileri ile oyuncuların beğenisini topladı. İşte tüm dünyada satılacak olan Acer Nitro V 16'nın tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı.

Acer'in oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayarı Acer Nitro V 16 tanıtıldı. RTX 4060 ekran kartı ile gelen Nitro V 16, 165 Hz ekranı ve güçlü işlemcileri ile oyuncuların beğenisini topladı. İşte tüm dünyada satılacak olan Acer Nitro V 16'nın tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı.

Acer Nitro V 16 Mart 2024'te Avrupa'ya geliyor!

Acer bugün oyun odaklı yeni modeli Nitro V 16'yı tanıttı. İsminden de anlaşılacağı üzere 16 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen Nitro V 16, WQXGA ve WUXGA olmak üzere iki ekran çözünürlüğü seçeneği ile geliyor. Her iki çözünürlük için de 165Hz yenileme hızı sunan Nitro V 16, tüm modellerde 3 ms tepki süresi ve 16: 10 en boy oranına sahip.

Ryzen 7 8845HS başta olmak üzere AMD Ryzen 8040 serisi işlemcilerden güç alan Nitro V 16, yine ekran kartı tarafında da RTX 4060'a kadar birden fazla seçenek sunuyor. 32 GB'a kadar DDR 5 5600 MHz RAM bellekler ile gelen dizüstü bilgisayar, 2 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSD'ler ile donatılmış.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra çift fan sistemi ile soğutulan Acer Nitro V 16, tüm versiyonlarda Wi-Fi 6E, DTS X: Ultra, Acer PurifiedView, Acer PurifiedVoice 2.0, 1x USB 4.0 Type C, 2x USB 3.0 bağlantı noktası ve 1x HDMI gibi özelliklere sahip.

Kullanıcıların isteğine göre işlemci, RAM, ekran kartı ve depolama tarafında birçok seçenek sunan Acer Nitro V 16, fiyat kısmında da farklara sahip. Tüm versiyonların fiyatını şimdilik paylaşmayan Acer, Nitro V 16'nın Avrupa başlangıç fiyatının 1199 Euro olduğunu bildirdi.

Acer Nitro V 16 özellikleri!

Ekran 16 inç, WQXGA veya WUXGA, 165Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresiİşlemciRyzen 8040 serisi işlemciler (AMD Ryzen 7 8845HS ve diğerleri)Ekran KartıRTX 4060 (Diğer seçenekler de mevcut)RAM Bellek32 GB'a kadar DDR5 5600 MHzDepolama2 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSDSoğutmaÇift fan sistemiBağlantı Noktaları1x USB 4.0 Type C, 2x USB 3.0, 1x HDMIDiğer ÖzelliklerWiFi 6E, DTS X: Ultra, Acer PurifiedView, Acer PurifiedVoice 2.0Fiyat1199 Euro

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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