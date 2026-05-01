ABD yolcusu "Kartallar" tasarladıkları İHA'yla dünya birinciliği hedefliyor

Tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracı (İHA) ile geçen yıl gittikleri ABD'deki yarışmadan ikincilikle dönen Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kartal Air İHA Takımı, bu yıl birinciliği hedefliyor.

Bölüm bünyesinde 2018'de kurulan 12 kişilik Kartal Air İHA Takımı, geçen yıl eylül ayında ABD'de düzenlenen SUAS yarışmasında Türkiye'yi temsil eden iki liseden biri oldu.

32 ülkeden çok sayıda takımın yer aldığı yarışmadan ikincilikle dönen takım, bu yıl da 15-18 Eylül'de ABD'nin Oklahoma eyaletinde gerçekleştirilecek yarışma için davet aldı.

3D yazıcılarla hazırlanan ve kendi tasarımları olan İHA ile yarışmaya katılacak öğretmen ve öğrenciler birinciliği hedefliyor.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Teknolojisi Bölümü elektronik öğretmeni Mehmet Ali Ülker, AA muhabirine, uçak elektroniği ve uçak gövde motor dalında ders alan öğrencilerin 12. sınıfta 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda bir yıl boyunca haftada 3 gün staj eğitimi aldıklarını söyledi.

Liseden mezun olduktan sonra pek çok öğrencinin iş bulduğunu ifade eden Ülker, mezunların Baykar, TUSAŞ, THY, myTECHNIC gibi şirketlerde istihdam edildiğini belirtti.

Kendisinin de 2007'de bu liseden mezun olduğunu aktaran Ülker, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda 6 yıl uçak teknisyenliği yaptığını, öğretmenliğe geçtikten sonra okulda TEKNOFEST yarışmalarının da etkisiyle Kartal Air İHA Takımı'nı kurduğunu anlattı.

"Takımımızın mottosu, ülkemize en nitelikli personelleri en güncel şekilde yetiştirebilmek"

Ülker, amaçlarının Türkiye'nin ihtiyacı olan nitelikli uçak mühendislerini ve teknisyenleri yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Takımımızın farkı şu, sürekli AR-GE yapmak, sürekli yeni teknolojiler kullanmak. 3D yazıcılardan katman teknolojisi kullanarak İHA'lar üretmekteyiz. Simetrik, hızlı ve ucuz İHA'lar üretebiliyoruz. Bu da yarışmalarda bize daha fazla başarı getirdiği gibi öğrencilerimizin de meslek hayatında onlara artılar sağlıyor. Çünkü şu an dünyada 3D yazıcılar ve katmanlı üretim teknolojisi çok revaçta. Bu yönden öğrencilerimiz de aslında sektöre hazırlık yapmış oluyorlar yeni bir teknolojiyle. Onun dışında kompozit sistemler kullanarak tecrübe ediniyorlar, yazılımsal olarak da kendimizi geliştiriyoruz. Aslında takımımızın mottosu şu, ülkemize en nitelikli personelleri en güncel şekilde yetiştirebilmek."

"Ürettiğimiz İHA'nın sayısı 1000'i geçmiştir"

2018'den bu yana 3D yazıcılarla İHA'lar ürettiklerini ve 7 İHA modeli geliştirdiklerini belirten Ülker, "Ürettiğimiz İHA sayısı 1000'i geçmiştir. Çünkü 3D yazıcılardan bir İHA'yı üretmemiz yaklaşık olarak 3 saat sürüyor. Bunun montajı da 1,5 saat kadar bir süre alıyor. Maksimum 5 saat içerisinde bir İHA'mız hazır." dedi.

Ülker, İHA üretim altyapısının kurulmasında Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sponsorlarının çok büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Daha çok beyin fırtınası ve yarışmaların beklentilerine göre İHA üretmekteyiz. Her yıl yeni bir İHA modeli üretiyoruz. Şu an yeni bir İHA tasarladık. Bu İHA'mızda da elektrikli jet motoru kullanacağız. Bu İHA'nın menzili ve havada kalma süresi çok daha uzun olacak. Ayrıca, aerodinamik özellikleri bakımından havada taşıyıcılığı, tutunması, rüzgara karşı direnci çok daha güzel sonuçlar verecek." bilgisini verdi.

"Bu seneki hedefimiz birinci olmak"

Öğretmen Ülker, geçen yıl takımıyla gittikleri ABD'deki İHA yarışmasından bu yıl da davet almalarının kendileri için büyük gurur olduğunu söyledi.

Geçen yılki İHA'larının tasarımı ve üretim yöntemi hakkında çok güzel tepkiler aldıklarına dikkati çeken Ülker, şunları kaydetti:

"Yarışmanın her sene yeni bir kategorisi oluyor. Bu sene 'Fırtınaya karşı mücadele' kategorisi olacak. Buna dair bizden görevler isteyecekler. Haritalandırma, nesne tespiti, nesne tespiti edilen yere yük bırakma, ilk yardım malzemesi bırakma şeklinde görevler olacak. Her görevin kendi puanları oluyor. Geçen yıl SUAS 2025 yarışmasına katılmak bizim için bir tecrübeydi. Bu sene ABD'de düzenlenecek SUAS 2026 yarışmasında Türkiye'den katılan lise takımları da var, üniversite takımları da var. Bu seneki hedefimiz birinci olmak."

Takım kaptanı 12. sınıf öğrencisi Berat Kayır da geçen yıl bazı talihsizliklerden dolayı yarışmadan dünya lise ikinciliğiyle döndüklerini ifade ederek, "Bu yıl hedefimizi geliştirdik, yeni İHA'lar geliştirdik. Bu yıl dünya birinciliğine oynamaya gideceğiz." dedi.

Uçak Bakım Teknolojisi Bölümü Gövde Motor Alanı'nda okuyan takımın mekanik ve malzeme sorumlusu 10. sınıf öğrencisi Nur Efşan Özyurt ise takım arkadaşlarıyla ABD'ye gideceği için mutluluk duyduğunu, oradan birincilikle dönmeyi hedeflediklerini kaydetti.