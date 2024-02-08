Türkiye, Ege hava sahasındaki üstünlüğünü korumaya devam etmek ve Hava Kuvvetleri envanterini büyütmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 satın almak istedi. 5. nesil bir savaş uçağı satın alarak filosunu güçlü tutmak istedi ancak ABD işleri iyice yokuşa sürdü. İşte ABD F-16 satışı ile ilgili detaylar…

ABD Senatosu F-16 satışı için de krize girdi! Yılan hikayesinde son durum

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon 26 Ocak 2024 tarihinde bir tasarı hazırladı. Buna göre Türkiye'ye F-35 satışı yapılmayacak. Ancak 40 adet F-16 Viper Block 70, F-110 savaş uçağı motorları ve çeşitli mühimmatları kapsayan bir paket Türkiye'ye satılacak. Tasarı ABD Kongre'sinin onayına sunuldu. Ancak bu kez farklı bir sorun var.

Eğer kongre 10 Şubat 2024 tarihine kadar aksi bir karar vermezse bu satış işlemi gerçekleşecek ve Türkiye'ye 40 F-16 Viper Block-70 ile birlikte MMU KAAN için F-110 uçak motorları, çeşitli F-16 mühimmatları satılacak.

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Ancak kongrede onay bekleyen tasarı için farklı düşünceler de hakim. ABD'li Senator Rand Paul, Türkiye'nin F-16 Viper Block 70 satın almasına ilişkin karşıt bir tasarı hazırladı. Tasarı içerisinde Türkiye'nin güçlü bir F-16 filosuna sahip olmasının Amerika Birleşik Devletleri güvenliğini tehdit ettiği gibi ibareler yer aldı.

Eğer kongreden oy birliği ile bu tasarı desteklenmez ise satışla alakalı başka bir pürüz kalmayacak. Kongreden her şey yolunda gittiği takdirde 10 Şubat tarihine kadar satış için onay çıkması bekleniyor. Türkiye'nin satın alacağı F-16 Viper Block 70 uçaklarının özelliklerini incelemek için buraya tıklayın.

Peki siz F-16 Viper Block 70 satın alınması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!