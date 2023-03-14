ABD'nin iflas eden bankası 23 TL'ye satıldı!

ABD'nin en büyük kuruluşlarından biri olan Silicon Valley Bank (SVB) geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini açıkladı. Bankacılık sektöründe yeni bir dalgalanma yaratan bu olay, İngiltere'de ilginç bir satın alımla sonuçlandı. HSBC UK, Silicon Valley Bank UK'i sadece 1 sterlin (23 TL) karşılığında satın aldı.

Silicon Valley Bank UK 1 sterlin'e satıldı

HSBC UK, Silicon Valley Bank UK'yi 1 sterlin karşılığında bünyesine kattı. Anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması, Birleşik Krallık hükümetinin finansal sisteme olan güveninin ve teknoloji endüstrisine yönelik desteğinin bir parçası.

HSBC, iflas eden bankaya yönelik devralımı mevcut kaynaklarını kullanarak finanse etti. Anlaşmaya göre Bank of England, bankanın iflas işlemlerine tabi tutulmamasını sağlayacak. Böylelikle SVB UK'in mevduat sahipleri, tüm fonlarını güvence altına almış olacak.

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Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt, bu satışı HSBC'ye özel olarak kolaylaştırdıklarını doğruladı. Hükümet, SVB UK müşterilerinin fonlarını korumak istediklerini söyledi. Buna göre, bankadaki hesaba sahip olan kişiler iflastan "minimum zararla" etkilenecek.

Bank of England, SVB UK operasyonlarının her zamanki gibi devam edeceğini bildirdi. Ayrıca müşterilerin bankacılık deneyimlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağının garantisini verdi.

HSBC Group CEO'su Noel Quinn, anlaşmanın İngiltere bankacılık sektörüne yönelik vizyonla uyumlu olduğunu ifade etti. Ayrıca SVB UK müşterilerine, mevduatlarının HSBC'nin gücüyle desteklendiğine dair ek güvence sağlayacaklarını belirtti.

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