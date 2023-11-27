ABD Hükümeti ve AT&T Arasındaki Gizli İzleme Programı Ortaya Çıktı

Wired tarafından yayınlanan bir araştırma raporu, ABD hükümetinin telekomünikasyon devi AT&T ile işbirliği içinde yürüttüğü gizli bir izleme programını ortaya çıkardı. Programın milyonlarca ABD vatandaşını kapsamlı bir şekilde izlediği belirtiliyor.

Wired tarafından kısa süre önce yayınlanan bir araştırma raporu, ABD hükümetinin telekomünikasyon devi AT&T ile işbirliği içinde yürüttüğü gizli bir izleme programını ortaya çıkardı. Sızdırılan polis belgeleri, bir Beyaz Saray notu ve ABD Senatörü Ron Wyden'ın Adalet Bakanlığı'na (DOJ) gönderdiği bir mektup, daha önce Hemisphere olarak bilinen Data Analytical Services (DAS) adlı gizli bir programa işaret ediyor.

10 yılı aşkın süredir milyonlarca ABD'li gözetleniyor!

Bu ifşaat, federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin on yılı aşkın bir süredir bu açıklanmayan girişim kapsamında milyonlarca ABD vatandaşını kapsamlı bir şekilde izlediğini gösteriyor.

Uyuşturucu kaçakçılığını hedef alma kisvesi altında yönetilen DAS programı, şüpheli suçluların arama kayıtlarını takip etmenin ötesine geçiyor. Bu kişilerin ailelerinin, arkadaşlarının ve herhangi bir suç faaliyetiyle ilgisi olmayan bireylerin iletişimlerinin izlenmesini de içerdiği bildiriliyor.

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Abone sayısı bakımından ABD'nin en büyük telekomünikasyon operatörü olan AT&T, bu gözetimin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynuyor. Wired tarafından incelenen bir Beyaz Saray notu, programın AT&T'nin altyapısı kullanılarak yapılan aramaları kaydetmek için Başkanlık ofisinden 6 milyon doların üzerinde fon aldığını gösteriyor.

Haberde, kolluk kuvvetlerinin uyuşturucu davalarıyla ilgisi olmayan amaçlarla DAS verilerini talep ettiği örnekler vurgulanıyor. Daly City ve Oakland'dakiler gibi yerel polis teşkilatlarından gelen talepler, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgisi olmayan çözülmemiş davalar için yapılmış. Dahası, sızdırılan belgeler DAS programının şüphelileri ve mağdurları tespit etmek için kullanıldığını, hatta soruşturma altındaki kişilerin yakın arkadaşlarının bile gözetlendiğini ortaya koyuyor.

AT&T, yorum için kendisine ulaşıldığında, DAS programı hakkındaki sorulara doğrudan yanıt vermeyi reddetti. Şirket, kolluk kuvvetlerinden gelen yasal taleplere uymakla yükümlü olduğunu savundu. Bununla birlikte, telekomünikasyon operatörlerinin kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için kapsamlı arama verilerini uzun süre saklamasına açıkça izin veren mevcut bir yasa, ABD yasasında bulunmamakta.

DAS programının finansmanı farklı başkanlık yönetimleri sırasında askıya alınmış ve yeniden başlatılmıştır. İlk olarak 2013 yılında The New York Times tarafından Hemisphere programının detaylarının ifşa edilmesinin ardından Başkan Obama döneminde askıya alınan finansman, Başkan Trump döneminde yeniden başlamış ve 2021 yılında tekrar durdurulmuştur.

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Wired'ın haberi, AT&T'nin veri madenciliği programının finansmanının Başkan Joe Biden'ın mevcut yönetimi altında yeniden başladığını ve bu tür kapsamlı gözetim uygulamalarının gizlilik etkileri ve yasallığı konusunda endişeleri artırdığını belirtiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.