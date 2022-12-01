5G teknolojisi büyümeye devam ediyor: Ericsson durumu gözler önüne serdi!

Akıllı telefon dünyasının önemli bir bölümünü etkisi altına alan 5G teknolojisi, hızla genişlemeye devam ediyor. Ericsson, yayınladığı raporla yüksek bant genişliği gibi alternatiflere sahip teknoloji ile ilgili verileri gözler önüne serdi.

Ericson: "Aralık sonunda 5G teknolojisi abonelik sayısı 1 milyarı geçecek"

Ericson, yayınladığı Mobilite Raporu ile 5G teknolojisinin gidişatına ilişkin durumu gözler önüne sermişti. Şirketin raporunda 700'ün üzerinde 5G akıllı telefon modelinin duyurulduğu belirtiliyor. Ayrıca, ay sonuna kadar 5G abonelik sayısı 1 milyardan fazla olacak.

Raporda şu ifadelere yer veriliyor,

5G hizmetleri şu ana kadar 228 hizmet sağlayıcı tarafından başlatıldı ve 700'ün üzerinde 5G akıllı telefon modeli duyuruldu veya ticari olarak lanse edildi. Bu yılın sonuna kadar dünya çapında 1 milyar 5G kullanıcısına yaklaşmayı bekliyoruz. Ayrıca, küresel mobil ağ veri trafiği her iki yılda bir ikiye katlanıyor.

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Ericsson, önümüzdeki 5 yıl için de 5G abonelik tahminlerini oluşturdu. Tahminlere göre Amerika'daki tüm mobil aboneliklerin yüzde 90'ı 5G abonesi olacak. Ek olarak bu oran Avrupa'da yüzde 82, Asya'da yüzde 74 olacak. Öyle ki henüz hizmete sunulmayan Hindistan'da bile 5 yılda yüzde 40 oranlarına çıkacak.

Öte yandan 5G teknolojisi, uzayda yerini alıyor. Şirketler, adeta bir yarış içerisinde. Lynk Global, AST SpaceMobile, SpaceX gibi şirketler, uzaya 5G teknolojisi hizmetini sağlayabilecek bir yapı oluşturmak için kıyasıya rekabet ediyor. Bu yılın Nisan ayında Lynk Global, ilk doğrudan mobil ticari uydusunu bir Falcon 9 roketiyle gönderdi Şirket, 5G teknolojisini sağlamak için FCC'ye başvurdu.