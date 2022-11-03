23 tonluk Çin roketi Dünya'ya düşüyor: Türkiye de risk altında!

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CSMA), uzay alanında son yıllarda büyük bir sıçrama içinde. CSMA, Tiangong uzay istasyonunun üçüncü ve son modülünü geçtiğimiz günlerde fırlattı. Ancak işlerin olumsuz gitmesi, tüm dünyayı alarma geçirdi.

Long March 5B roketi cumartesi günü Dünya'ya düşecek

Tiangong uzay istasyonunun son modülü olan Çin'in Mengtian bilim modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş 5B roketi, 31 Ekim 2022'de Çin'in güneyindeki Hainan Eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden havalanmıştı.

Ancak HEO Robotics adlı Avusturalyalı şirket, beklenmedik bir durum olduğunu fark etti. Roketin kontrollü bir yörüngeden çıkma işlemi beklenildiği gibi gerçekleşmedi. Fırlatılan yaklaşık 23 tonluk roketin gövdesi, kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçti.

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Long March 5B isimli roket, Pasifik Okyanusu'nun uzak bir yerine inecek şekilde planlanmıştı. Ancak, serbest düşüşe geçen roket cumartesi sabah saatlerinde içinde dünyaya çarpacak. Analistlerin hesaplamalarına göre roketin düşebileceği alan, insan nüfusunun yaklaşık yüzde 88'ini kapsıyor. Hesaplanan riksli bölgeler arasında Türkiye de yer alıyor. Analistler, çarpışma günü yaklaştıkça tahminlerin daha da netleşeceğini belirtti.

Öte yandan Long March 5B, Dünya'ya düşen ilk roket olmayacak. İlk olarak 1979'da NASA'nın Skylab uzay istasyonu Avustralya'nın üzerine adeta enkaz saçmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise Çin ait bir roket Hint Okyanusu'na düşmüştü ancak şans eseri can kaybı olmamıştı.