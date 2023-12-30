Bitmesine yalnızca saatler kalan 2023 yılı, sinema dünyası için dolu dolu geçti. Her türden izleyiciye hitap eden birçok unutulmaz film vizyona girdi. Peki 2023 yılında çıkış yapıp en çok izlenen filmler hangileri oldu? İşte liste…

2023 yılının en popüler filmleri

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan veriler, bu senenin en popüler filmlerini sıraladı. Buna göre 2 milyon 853 bin 70 kişi tarafından izlenen Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, zirveye adını yazdırdı. Söz konusu yapım, toplamda 170 milyon 239 bin 757 TL hasılat elde etti.

Listenin üçüncü sırasında ise yılın en tartışılan filmlerinden Oppenheimer yer aldı. Toplamda 1 milyon 704 bin 369 kişi tarafından izlenen yapım, 187 milyon 788 bin 574 TL hasılat yaptı. Hemen ardından onu yine sinema dünyasında gündemden düşmeyen Atatürk 1881 – 1919 (1. Film) takip etti. Bu yapımsa 1 milyon 608 bin 483 kişi tarafından izlemişken, 176 milyon 713 bin 254 bin TL hasılat elde etti. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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2023 yılının en çok izlenen filmleri şu şekilde sıralandı;

SıraFilmHasılatSeyirci Sayısı 1Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa170.milyon 239 bin 757 TL2 milyon 853 bin 702Oppenheimer187.milyon 788 bin 574 TL1 milyon 704 bin 3693Atatürk 1881 – 1919 (1. Film)176.milyon 713 bin 254 TL1 milyon 608 bin 4834Hızlı ve Öfkeli 10137.milyon 22 bin 627 TL1 milyon 577 bin 4295Ölümlü Dünya 2181.milyon 824 bin 329 TL1 milyon 419 bin 0656Barbie 21141.milyon 047 bin 157 TL1 milyon 399 bin 1397Avatar: Suyun Yolu101.milyon 995 bin 15 TL1 milyon 362 bin 0968Kutsal Damacana 475.milyon 264 bin 923 TL1 milyon 147 bin 1119John Wick 489.milyon 082 bin 399 TL1 milyon 50 bin 23910Çizmeli Kedi: Son Dilek56.milyon 423 bin 43 TL816 bin 62111İllegal Hayatlar45.milyon 971 bin 641 TL677 bin 30612Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş52.milyon 349 bin 482 TL565 bin 39213Aslan Hürkuş 3: Anka Adası52.milyon 540 bin 865 TL547 bin 12214Süper Mario Kardeşler Filmi43.milyon 551 bin 566 TL541 bin 54715Meg 2: Çukur47.milyon 709 bin 568 TL475 bin 59316Çok Aşk40.milyon 596 bin 415 TL380 bin 43317Kuru Otlar Üstüne-38.milyon 35 bin 231 TL334 bin 6118Transformers: Canavarların Yükselişi28.milyon 152 bin 213 TL322 bin 91619Elemental: Doğanın Güçleri28.milyon 936 bin 529 TL321 bin 24320Galaksinin Koruyucuları 327.milyon 912 bin 668 TL304 bin 423

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