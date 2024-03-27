2023 Yılında Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

Her ne kadar geleneksel medyanın yerini artık sosyal medya almış olsa da ülkemizde televizyon kullanımı hala yaygın durumda. Peki televizyon ekranlarında en çok hangi ürünler tüketiliyor? İşte 2023 yılında Türkiye'de en çok izlenen diziler.

2023 yılında Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinde 1. sırada Yalı Çapkını yer alıyor

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye'de en çok izlenen dizi, Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını oldu.

TİAK'ın açıklamasına göre en çok televizyon izleyen kitlenin kriterleri şunlar:

45 yaş ve üzeri

Cinsiyeti kadın

Konumu İzmir

40 şehirde toplam 4343 hane üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen bu verilere göre Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında ise ATV'de yayınlanan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman yer alıyor.

En çok izlenen üçüncü dizi ise TRT 1'ede yayınlanan Gönül Dağı dizisi oldu. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisi ise 8. sırada yer alıyor.

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TİAK'ın raporlarına göre en uzun süre boyunca ekran başında kalınan gün 3 saat 56 dakika ile Pazar, en az süre boyunca ekran başında kalınan gün ise 3 saat 39 dakika ile Çarşamba günü oldu.

TİAK'ın detaylı raporunun tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.