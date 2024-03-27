Üye Girişi
Haberler

2023 Yılında Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her ne kadar geleneksel medyanın yerini artık sosyal medya almış olsa da ülkemizde televizyon kullanımı hala yaygın durumda. Peki televizyon ekranlarında en çok hangi ürünler tüketiliyor? İşte 2023 yılında Türkiye'de en çok izlenen diziler.

2023 yılında Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinde 1. sırada Yalı Çapkını yer alıyor

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye'de en çok izlenen dizi, Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını oldu.

TİAK'ın açıklamasına göre en çok televizyon izleyen kitlenin kriterleri şunlar:

45 yaş ve üzeri

Cinsiyeti kadın

Konumu İzmir

40 şehirde toplam 4343 hane üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen bu verilere göre Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında ise ATV'de yayınlanan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman yer alıyor.

En çok izlenen üçüncü dizi ise TRT 1'ede yayınlanan Gönül Dağı dizisi oldu. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisi ise 8. sırada yer alıyor.

Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?

TİAK'ın raporlarına göre en uzun süre boyunca ekran başında kalınan gün 3 saat 56 dakika ile Pazar, en az süre boyunca ekran başında kalınan gün ise 3 saat 39 dakika ile Çarşamba günü oldu.

TİAK'ın detaylı raporunun tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Yalı Çapkını Türkiye Star Televizyon Dizi Medya Teknoloji Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Recep Özkan kimdir? İYİ Parti Uşak Sivaslı Belediye Başkan adayı Recep Özkan kimdir? Yaşar Özkan kimdir? İYİ Parti Uşak Karahallı Belediye Başkan adayı Yaşar Özkan kimdir? Ahmet Ergül kimdir? İYİ Parti Uşak Ulubey Belediye Başkan adayı Ahmet Ergül kimdir? Emel Taşkın kimdir? İYİ Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı Emel Taşkın kimdir? Saadet Partisi Düzce adayı Nevfel Kadir Güner kimdir? 2024 Saadet Partisi Düzce belediye başkan adayı kim? Saadet Partisi Ardahan adayı Zafer Alpaslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim? İnan Çeker kimdir? İYİ Parti Tunceli Pülümür Belediye Başkan adayı İnan Çeker kimdir? Murat Yıkılmaz kimdir? İYİ Parti Tunceli Nazımiye Belediye Başkan adayı Murat Yıkılmaz kimdir? Özlem Aygül kimdir? İYİ Parti Tunceli Mazgirt Belediye Başkan adayı Özlem Aygül kimdir? Cemgil Cevahir kimdir? İYİ Parti Tunceli Hozat Belediye Başkan adayı Cemgil Cevahir kimdir? Fatih Karayol kimdir? İYİ Parti Tunceli Ovacık Belediye Başkan adayı Fatih Karayol kimdir? Saadet Partisi Bayburt adayı Fatih Burak kimdir? 2024 Saadet Partisi Bayburt belediye başkan adayı kim? Saadet Partisi Aksaray adayı Levent Serdar Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Aksaray belediye başkan adayı kim? Muammer Baloğlu kimdir? İYİ Parti Tokat Turhal Belediye Başkan adayı Muammer Baloğlu kimdir? Şenel Korkmaz kimdir? İYİ Parti Tokat Başçiftlik Belediye Başkan adayı Şenel Korkmaz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title