1Ci Partner Day 2023: Teknoloji Sektöründeki Karar Vericiler İstanbul'da Buluşuyor

1Ci, mevcut ve potansiyel iş ortaklarına teknoloji, pazarlama ve eğitim desteği sunmak için 2 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek olan 1Ci Partner Day 2023 etkinliğinde teknoloji sektöründeki karar vericilerini bir araya getirecek.

1Ci Partner Day 2023'te teknoloji sektöründeki karar vericiler, 2 Kasım'da İstanbul'da bir araya geliyor. Etkinlikte mevcut ve potansiyel iş ortaklarına teknoloji, pazarlama, eğitim desteği sunacak.

Şirketlerin sağlam ve güvenilir bir ekonomik yapı kurabilmeleri için dijital teknolojileri mevcut işlerine entegre etmeleri gerekirken, teknoloji sağlayıcıları işletmelerin dijital dönüşümlerine rehberlik ediyor. 95 ülkede faaliyet gösteren yazılım çözümleri sağlayıcısı 1Ci ise mevcut ya da potansiyel iş ortakları için 2 Kasım'da Wyndham Otel'de gerçekleştireceği 1Ci Partner Day 2023'te teknoloji sektöründeki karar vericileri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Böylece ekosistemin büyümesini teşvik ederek yeni dijital çözümler geliştirilmesinin, iş dünyasının sınırlarını aşmasının ve büyüme fırsatlarını yakalamasının önünü açıyor.

KATILIMCILARA TEKNOLOJİ, PAZARLAMA, EĞİTİM DESTEĞİ SUNACAK

1Ci Türkiye Yöneticisi Mert Onay, etkinliğe dair şu açıklamada bulundu:

"CEO'lar, yazılım şirketi sahipleri, teknoloji tutkunları, finansal çözüm ortakları ve başarılı yazılım projelerinin arkasındaki BT profesyonelleri ve ERP geliştiricileri için düzenlediğimiz 1Ci Partner Day 2023 sadece bir etkinlik değil, aslında uzun bir yolculuğun başlangıcı. Bu yılki etkinliğimizde, büyümeye devam etmek ve ortaklarımızla birlikte daha da ilerlemek için heyecan verici planlar ve projeler hakkında konuşacağız. Mevcut ve potansiyel partnerlerimize en yeni çözümlerimizi tanıtacak; teknoloji, pazarlama, eğitim desteği sunacağız. 1Ci olarak değerli iş birliklerimizi kutlamak ve gelecekte imza atacağımız başarıları planlamak için her yıl düzenlediğimiz geleneksel etkinliğimizi bu sene de büyük bir heyecanla bekliyoruz."

1Ci Partner Day 2023'e katılacak iş ortakları, markanın sunduğu eğitim ve sertifikasyon programlarının içeriklerini incele fırsatı yakalarken, işlerini tanıtmak ve daha fazla müşteri edinmek için de pazarlama desteği alacak. Ayrıca marka, gelecekteki iş ortaklarının esnek ve özelleştirilebilir çözümler üretmesi için köprü olurken, daha etkili hizmetler sunmalarını mümkün kılarak uluslararası pazarlara açılmaları için de kapı aralamayı hedefliyor.