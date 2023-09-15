1990'ların klasik Lara Croft maceraları remastered olarak geri dönüyor

Geliştirici Aspyr Media tarafından yapılan açıklamaya göre, Tomb Raider I-III Remastered adlı oyunlar 14 Şubat'ta çıkacak. Yenilenmiş grafiklerle oynanabilecek olan oyun, genişleme paketlerini ve gizli seviyeleri de içerecek.

1990'ların klasik Lara Croft maceraları, Tomb Raider I-III Remastered ile geri dönüyor. Geliştirici Aspyr Media tarafından Nintendo Direct etkinliğinde yapılan açıklamaya göre, 1996'daki yolculuğu başlatan ilk üç oyun, konsol ve bilgisayarlara remastered olarak geri dönecek.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft 14 Şubat'ta çıkacak

Lara Croft'un efsane maceralarını yenilenmiş grafikler ile oynamak mümkün olacak. Yeni remastered; ana oyunlara ek olarak genişleme paketlerini ve gizli seviyeleri içerecek. Bunlar arasında The Unfinished Business ve The Gold Mask gibi popüler paketler bulunuyor.

Aspyr'ın açıklamasına göre yeni oyun, modern platformlar için optimize edildi ve görsel olarak yeniden işlendi. Oyuncular güncellenmiş grafikleri deneyimleme veya nostalji için orijinal görünümüne dönme seçeneğine sahip olacak. Ancak eskiyen kontrollerin iyileştirilip iyileştirilmediği belli değil.

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Tomb Raider I-III Remastered çıkış tarihi ise 14 Şubat 2024 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 ve PlayStation 4 gibi geniş bir yelpazede oynanabilir olacak.

Remastered, 1996'dan 1998'e kadar uzanan ilk üç oyunu birleştiriyor. Ana hikayeye ek olarak, sevilen genişleme paketleri de yeni nesil konsollarda veya bilgisayarda oynanabilir olacak. Lara Croft'un görünümünde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği belirsiz.

Öte yandan, Lara Croft'un yeni görünümü bir süre önce Call of Duty'de ortaya çıkmıştı. Modern Warfare 2 ve Warzone Season 5 Reloaded'da görülen yeni Lara Croft, Tomb Raider camiasında büyük yankı uyandırmayı başardı.

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