15 inç'lik Macbook Air yolda! Tahmini tarihi belli oldu

Uzun zamandır beklenen 15 inç MacBook Air hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki Apple önümüzdeki günlerde cihazı piyasaya sürecek.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddiaya göre 3nm tabanlı M3 çipe sahip Macbook Air'in çıkış yapacağı söylendi. Apple'ın henüz kesin olarak MacBook Air planları bilinmezken ortaya pek çok farklı iddia atıldı. Bu iddiaların üzerine bir yenisi daha eklendi. Öyle ki analist Ross Young'a göre Apple, uzun süredir beklenen 15 inç MacBook Air varyantı yapıyor. İşte detaylar…

15 inç MacBook Air yapımına başlandı!

Ekran analistlerinden olan Ross Young, Apple'ın 15.5 inçlik Macbook Air için bu ay ekran paneli üretmeye başladığını iddia etti. Ayrıca Young, ekran panelinin üretiminin başlamasının ardından tahmin yürüterek yeni MacBook Air'i nisan ayında görebileceğimizi de ekledi. Apple'ın genellikle yeni ürünlerini Mart-Nisan aylarında yaptığı lansmanlarda duyurduğunu düşünürsek pek de yanlış bir tahmin diyemeyiz.

Apple'ın şimdiye kadarki en geniş ekranlı MacBook Air'i olacak olan cihazın 13 inçlik ile tek farkının ekran boyutu olması bekleniyor. Ancak bazı iddialar Apple'ın çip tedarikçisi TSMC'nin ürettiği 3nm tabanlı M3 işlemcisiyle birlikte gelebileceğini gösteriyor. Yine de geçen yılın sonunda seri üretime başlamıştı ancak Nisan ayına yetişmesi zor gözüküyor. Bir diğer iddia ise 15 inç MacBook Air cihazının M2 Pro işlemcisiyle sunulma ihtimali.

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Daha önceki bilgilerinde pek çok kez doğru bilgi veren Ross Young, bu konu hakkında 15.5 inç ayrıntısı dışında bir bilgi vermedi. Geçmişte, iPhone 13 Pro ve üst düzey MacBook Pro modellerinin ProMotion özelliğine sahip olacağını, altıncı nesil iPad mini'nin 8,3 inç ekrana sahip olacağını, mevcut MacBook Air'in eskisinden biraz daha büyük 13,6 inç ekrana sahip olacağını söylemişti.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni MacBook Air 15 inç'lik bir ekranla mı sunulacak? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.