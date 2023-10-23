1 inç kamera ve 16 GB RAM: Xiaomi 14 ve 14 Pro çıkış tarihi belli oldu!

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin merakla beklenen telefon serisi 14 için artık geri sayım başladı. Merak edilen tanıtım tarihi ise bugün itibariyle Xiaomi tarafından resmi olarak duyuruldu. Peki yeni Xiaomi 14 ve 14 Pro ne zaman tanıtılacak? Yeni telefonlar kullanıcılarına hangi özellikleri sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar ve Xiaomi 14 tanıtım tarihi…

Xiaomi duyurdu: 14 ve 14 Pro 26 Ekim'de tanıtılacak!

Bir kaç hafta önce Xiaomi yeni seri akıllı telefonlarını bu ay sonuna doğru tanıtacağını bildirmişti. O günden itibaren yeni serinin tanıtım tarihi ile ilgili merak katlanarak artarken en sonunda bugün marka tarafından resmi çıkış tarihi duyuruldu. Xiaomi paylaştığı görsel afişler ile yeni Xiaomi 14 ve 14 Pro'yu 26 Ekim 2023 tarihinde tanıtacağını duyurdu.

Şimdilik ilk bilinenlere bakıldığında etkinlikte 2 adet telefon göreceğimizi söyleyebiliriz. Bunlar yüzlerce kez bahsettiğimiz 14 ve 14 Pro. Bir de bu cihazlara ek olarak Ultra modelleri var. Fakat onlar bir başka tanıtım etkinliğinin konusu olacak diyebiliriz. Cihazların özelliklerine gelirsek her iki model de Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak.

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Bir sızıntıya göre her iki cihaz da siyah, beyaz veya yeşil renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Bunlara ek olarak bir de vanilya isimli bir pembe renkten bahsediliyor ancak onun için bir kesinlik söz konusu değil. Lansman esnasında yapılacak bir sürpriz olabilir bu renk.

Markanın en son yaptığı ve basında büyük ses getiren Leica işbirliğinin faydaları 14 Pro'da kendini gösterecek. Leica tarafından üretilen 1 inçlik Sony IMX989 sensöre sahip ana kamerası ile fark yaratacak olan 14 Pro en çok iPhone 15 Pro Max kamerası ile bir yarış halinde olacak gibi. Son olarak Xiaomi 14 serisi MIUI 15 değil, Androidve Xiaomi Vela tabanlı HyperOSüzerinde çalışacağını da belirtelim.

Xiaomi 14 serisi özellikleri

Özellik Model Numarası23116PN5BCİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Suya ve toza karşı koruma: Var (IP68)Kamera1 inçlik Sony IMX989 sensörü, Leica lensSes ÖzellikleriDolby Vision Atmos, Hi-Res, Hi-Res Kablosuzİşletim SistemiAndroid ve Xiaomi Vela tabanlı HyperOS

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