Schmidt Futures ve Rhodes Vakfı'nın 100 Rise Global Kazananları listesine giren Türk öğrenciler, SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'a SDN ofisinde konuk olup hikayelerini anlattı. Nasıl başardılar?

1.000.000.000$ fondan pay alacak 8 Türk genci!

Rise Global'e başvurmak için buraya tıklayın

Google'un Eski CEO'su Eric Schmidt'in kurucuları arasında yer aldığı Schmidt Futures ve merkezi Oxford Üniversite'sinde olan Rhodes Vakfı bu yılın 100 Rise Global Kazananları listesini açıkladı. Tüm dünyada 15-17 yaş arasındaki 100 gencin belirlendiği listede Türkiye'den de 8 öğrenci yer aldı. Rise, tüm dünyada bir fırsata ihtiyacı olan zeki gençleri bularak insanlığa hizmet vermeye yönelik çalışmalarında onlara ömür boyu destek veriyor.

Schmidt Futures'ın amiral gemisi olan program, Eric ve Wendy Schmidt'in inisiyatifleriyle yetenek gelişimine yönelik olarak kullanılmak üzere gençlere 1 milyar ABD doları kaynak sağlıyor.

Tüm Rise Global Kazananları, seçildiklerinde şu faydaları alıyorlar:

Yerleşim Zirvesi: Rise Global Kazananları topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte, tamamı finanse edilmiş üç haftalık bir yerleşim zirvesi.

Global Kazananlar Ağı: Ortak çıkarlarda buluşmak, hizmet taahhütlerinde bulunmak, girişimleri hayata geçirmek ve işbirliği yapmak için Rise Global Kazananlar ağına erişim.

Danışmanlık ve Kariyer Desteği: Üniversiteye başvurmada ve kariyer seçmede tavsiye ve destek.

Programlama: Rise ortakları üzerinden uzmanlaşmış programlara, kurslara ve diğer fırsatlara erişim

Yüksek Öğrenim Bursları: Herhangi bir akredite üniversitede, okul ücreti ve yaşam masraflarını karşılayan, ihtiyaca dayalı ve halihazırda herhangi bir finansal yardım kapsamında olmayan dört yıllık bir yüksek öğrenim bursu.

Teknoloji: Dizüstü bilgisayar veya tablet gibi yıllık olarak belirlenecek bir teknoloji paketi.

Ayrıca, tüm Rise Global Kazananları, şu faydalara başvurabiliyorlar:

Ortak Ağı: Programlar, orta ve lise bursları, stajlar ve Rise ağı kapsamındaki ortakların diğer avantajları ile eşleştirme.

Fon Sağlama Fırsatları: Gerek yerel topluluklarda isterse dünya çapında yaşanan ciddi sorunların üzerine eğilen yenilikçi fikirler ile deneyler yapmak üzere, bir sosyal girişim başlatmak için başlangıç desteğinden kar amacı gütmeyen bir kuruluş için hibeye kadar fonlama başvurusu yapılması.

Eğitim Desteği: Bir yüksek lisans derecesi için burs fonlarına başvurmak.

2022 Rise Global Kazananları arasında, kısıtlı imkanlara sahip çocuklar arasında okuryazarlığı desteklemeyi hedefleyenler, biyo bilişim yardımıyla Alzheimer's ilaçlarının etkisini önceden kestiren gençler yer alıyor. Ayrıca anemi ile mücadele eden sürdürülebilir bir sakızlı vitamin geliştiren; toplumları akıl sağlığına yönelik önyargılar konusunda eğiten gençler ve daha birçokları da bu yılın kazananları arasında bulunuyor. Bu yıl 22 yeni ülkenin dahil edildiği global programa, şimdiye kadar farklı geçmişlerden gelen 170 ülkeden gençler başvuruda bulundu. Listeye giren Türk öğrencilerin sayısı 3'ten 8'e yükseldi.

Ofisimizde konuştuğumuz ve ödül alan öğrencilerden biri olan Dila, görme engelli öğrenciler için ücretsiz bir sesli kitap web sitesi tasarladı ve bir kitap kulübü kurdu. Bir diğer genç yeteneğimiz Lütfü ise çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve sağlığı destekleyecek daha doğal alanlar yaratma çalışmalarına şehirleri de dahil eden bir uygulama geliştirdi.

2023 yılı başvuruları, Rise web sitesi üzerinde açık olup, 25 Ocak 2023 tarihinde TSİ 19: 59'a kadar alınmaya devam edecek.