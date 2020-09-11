Teknoloji ürünlerine 'Dersler Başladıysa' kampanyası Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecine eksiksiz hazırlanması için 'Dersler Başladıysa' kampanyası düzenlediğini duyuran Teknosa, birçok ürün kategorisinde yüzde 40'a varan indirimler uyguladığını açıkladı.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecine eksiksiz hazırlanması için 'Dersler Başladıysa' kampanyası düzenlediğini duyuran Teknosa, birçok ürün kategorisinde yüzde 40'a varan indirimler uyguladığını açıkladı.

Teknosa, yeni eğitim ve öğretim yılında 'Dersler Başladıysa' kampanyasıyla öğrencilerin ve ebeveynlerin yanında olduğunu açıkladı. Açıklamada,"11-14 Eylül tarihleri arasında Teknosa mağazaları ve Teknosa.com'da geçerli kampanya ile notebook, tablet, kulaklık ve notebook çantalarına kadar birçok farklı kategorideki ürün yüzde 40'a varan indirimle sunuluyor" ifadeleri yer aldı.

"MAĞAZA, İNTERNET, TELEFON VE MOBİLDEN SİPARİŞ VERİLEBİLİR"

Açıklamanın devamında, okul için teknoloji ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenlerin kampanyalardan ürün bilgilerine kadar her konuda mağazalarda olduğu gibi internetten, mobil platformlardan ya da telefondan da sipariş verilebileceği bildirildi.

Kampanya ürünleri ise, şu şekilde ifade edildi:

"Öğrenciler kampanya kapsamında Alcatel 1T 7 16 GB Wi-fi tablete 499 TL'den; Oppo A31 akıllı telefona 500 TL indirimle 2.699 TL'den, Samsung Note10 Lite 'e ise 700 TL indirimle 4.799TL'den sahip olabiliyor. Seçili HP notebooklarda 500 TL indirim sunan kampanyada HP 15DW1002NT notebook 6.499 TL'den, HP 8XE58EA Notebook 4.499 TL'den; JBL T220TWS True Wireless kulaklıklar 569 TL, Samsonite 88U-09-005 GUARD IT 15"-16" notebook sırt çantası 299 TL, Samsonite 16N-09-004 14.1" QIBYTE notebook sırt çantası 399 TL'den satılıyor. Sabah derslerden önce hazırlık sürecini de düşünen Teknosa, çocuklar için Oral-B şarj edilebilir diş fırçasını yüzde 40 indirim ile 99 TL'den satışa sunuyor. Kampanya kapsamında kahvaltıların vazgeçilmezleri Fakir Chaizen Çay Makinesi ve Gravis Tost makinesine 899 TL yerine 629 TL'den sahip olunabiliyor."

Kaynak: DHA