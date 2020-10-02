Son dakika: TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler Kahramankazan'da ödüllendirildi

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST-2020'de dereceye giren öğrenciler, Kahramankazan'da Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi.