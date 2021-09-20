Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlenmesine katkıda bulunduğu Teknofest 2021'in başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Teknofest ile ilgili internette en çok "Teknofest nedir? Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali nedir?" sorularını araştırmakta. Teknofest ile ilgili detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

İlki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir. İlk yılında 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4333 takım, 20 bin genç başvuru yapmıştır. 2019 yılında 19 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlenen yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 17.373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurmuştur. 2020 yılında ise Gaziantep'in ev sahipliğinde 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuştur.

21-26 Eylül 2021 tarihinde, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, geçmişinden aldığı ilhamla, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna emin adımlarla devam etmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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