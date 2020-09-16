TEKNOFEST 2020 ne zaman başlıyor, nerede olacak? Teknofest nedir? Teknofest açılımı nedir? Teknofest katılımı ücretli mi? İlk olarak 20-23 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest, bu sene yine Eylül ayında gerçekleştirilecek. Teknofest 2020 ne zaman başlıyor, nerede olacak? Teknofest nedir? Teknofest açılımı nedir?

2018 yılında ilk kez gerçekleştirilen Teknofest, 2020 yılında Eylül ayında yeniden gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye'nin büyük bir merak ve heyecanla takip ettiği, coşku ve gururun bir arada yaşandığı Teknofest'in 2020 tanıtım toplantısı evrensel kültür mirası olan Zeugma Müzesi'nde yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, "Bu yıl, en fazla başvuruyu aldığımız yıl oldu" diyerek, yoğun ilgiden bahsetti. Teknofest 2020 ne zaman başlıyor, nerede olacak? Teknofest nedir? Teknofest açılımı nedir?

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

TEKNOFEST AÇILIMI NEDİR?

Teknofest tam adıyla Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'dir.

TEKNOFEST 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Festival 24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TEKNOFEST NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecektir.

TEKNOFEST KATILIMI ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler'e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı'nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

Türkiye'nin bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen Teknofest, bu yıl milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek. İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Programda konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayi Başkanlığı olarak Türkiye'nin milli teknoloji üreten milli bir topluma dönüşmesi yolunda amaçlar edinmiş böyle bir önemli organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğumuz gururu paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat desteği ve teşrifleriyle 2 yıldır gerçekleştirilen Teknofest Havacılık ve Uzay Teknolojileri Festivali'nin bu kez ilk defa İstanbul dışında yapılacak olması malumunuz İstiklal Harbi'nde bir meşaleyi yakan şehir olarak düşünülebilir. Bu ulusun sanayi ve teknoloji alanında başarması gereken çok iş var. Şuanda bir çıkış yaşıyoruz. Bu çıkışın da bu şehirde yapılmasının çok değişik anlamı olduğuna inanıyorum" dedi.