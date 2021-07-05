Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2021 Teknisyen zamlı yeni maaşı kaç TL? Temmuz Teknisyen maaşı kaç lira?

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Teknisyen maaşları da belirlendi. Vatandaşlar tarafından merak edilen zamlı maaşların arasında Teknisyen maaşları da geliyor. Peki, Teknisyenlerin yeni zamlı maaşı kaç tl oldu? 2021 Temmuz ayı zamlarına göre Teknisyen maaşı ne kadar olacak? Teknisyenlerin zamlı maaşı kaç tl olacak? 2021 güncel Teknisyen maaşları yazımızda...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin maaş zammı da belli oldu. Buna göre emekliler yüzde 8.45 oranında, memurlar ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 5.45'lik enflasyon farkı alacak. Böylece en düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 liraya, en düşük emekli maaşı ise esnafta 2.350, çiftçide 1.867, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.625 liraya çıkacak. Peki, Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2021 Teknisyen zamlı yeni maaşı kaç TL? Temmuz Teknisyen maaşı kaç lira?

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu. Memurlar yüzde 3'lük zamma ilaveten 6 aylık enflasyon farkı olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu. Böylece her iki grubunda maaşı yüzde 8.45 oranında artacak.

2021 ZAMLI TEKNİSYEN MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Teknisyenlerin yeni maaşı 5.038 liradan 5.312 liraya çıkacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Yeni zam ile birlikte valinin mevcut maaşı 14.835 liradan 15.643 liraya çıkacak. Araştırma görevlisinin mevcut maaşı 7.596 liradan 8 bin 9 liraya çıkacak.

Uzman doktorun (1/4) yeni maaşı 9 bin 314 liradan 9.821 liraya çıkacak. Öğretmenin yeni maaşı ise 6.049 liradan 6.378 liraya çıkacak.

Mühendisin (1/4) yeni maaşı 8.001 liradan 8.437 liraya çıkacak. Avukatın yeni maaşı 7.639 liradan 8.055 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR KAÇ TL?

En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.625, memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4.330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

YAŞLILIK, ENGELLİ VE EVDE BAKIM AYLIKLARI

Zanka birlikte 65 yaş aylığı 763 liradan 828 liraya, yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen 1.657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı