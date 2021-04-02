Teknik Direktör Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında 'tanık' olarak ifade verdi
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Teknik Direktör Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında 'tanık' olarak ifade verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Teknik Direktör Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında 'tanık' olarak ifade verdi

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde futbol dünyasındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik sarf ettiği açıklamaları nedeniyle 'tanık' olarak polise ifade verdi.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde futbol dünyasındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik sarf ettiği açıklamaları nedeniyle 'tanık' olarak polise ifade verdi.

Alınan bilgiye göre, örgütün futboldaki yapılanmasına yönelik verdiği bir mülakatta, 'Sorsunlar anlatırım her şeyi' diyen teknik direktör Özat, savcılık tarafından ifadeye çağırılmıştı. Sarf ettiği sözler nedeniyle 'tanık' olarak ifadeye çağırılan Özat'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdiği öğrenildi. Özat'ın işlemlerin ardından emniyetten ayrıldığı belirtildi.

Özat, kendi sosyal medya hesabımdan da ifade verdiğini duyurdu: Bugün devletimizin davetine icabet ederek İstanbul emniyeti organize Şube müdürlüğüne giderek FETÖ ile ilgili bildiklerimi anlattım" diye mesaj paylaştı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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