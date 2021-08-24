Tekneyle açıldıkları gölde suya atlayan Cihan kayboldu
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Tekneyle açıldıkları gölde suya atlayan Cihan kayboldu

Tekneyle açıldıkları gölde suya atlayan Cihan kayboldu
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde tekne ile açıldıkları gölde, serinlemek için suya giren Cihan Genç (33) kayboldu.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde tekne ile açıldıkları gölde, serinlemek için suya giren Cihan Genç (33) kayboldu.

Sapanca ilçesi Aşağıdereköy mevkinde dün saat 22.30 sıralarında Cihan Genç, Sümeyye Hüda G., Hümeyra Gülname Y. ile Vural T., tekneyle Sapanca Gölü'ne açıldı. Kıyıdan uzaklaştıktan sonra serinlemek için suya atlayan Cihan Genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden Vural T., suya girdi, ancak arkadaşına ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Genç için arama çalışması başlattı.

AFAD ekiplerince 3 kişinin üzerinde bulunduğu tekne karaya çekilirken, fenalık geçiren Hümeyra Gülname Y.'ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Cihan Genç'i arama çalışmaları sürüyor.


Tekneyle açıldıkları gölde suya atlayan Cihan kayboldu
Tekneyle açıldıkları gölde suya atlayan Cihan kayboldu
Tekneyle açıldıkları gölde suya atlayan Cihan kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

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