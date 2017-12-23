Teknesi Alabora Olan Veteriner Hekim Aranıyor (2)

CESEDİ KIYIYA VURDU



Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan veteriner hekim, 43 yaşındaki Hüseyin Öz'ün cansız bedeni, Çolaklı Mahallesi'ndeki halk plajında kıyıya vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağrılan yakınları, cesedin Öz'e ait olduğunu teşhis etti. Kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hüseyin Öz'ün cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.