Teknenin motorunun dördüncü kez çalınması güvenlik kamerasına yansıdı Muğla'nın Bodrum ilçesinde mahalle muhtarının balıkçı teknesinin motoru bir yılda dördüncü kez çalındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mahalle muhtarının balıkçı teknesinin motoru bir yılda dördüncü kez çalındı.

Küçükbük Mahallesi Muhtarı Ali Akbulut, sabah geldiğinde 5 metre uzunluğundaki balıkçı teknesindeki motorunun yerinde olmadığını fark ederek sahili gören güvenlik kamerasının kayıtlarını incelediğini söyledi.

Kayıtlarda iki kişinin tekne motorunu söktükten sonra bir araca yükleyerek bölgeden uzaklaştığının göründüğünü anlatan Akbulut, bunun üzerine jandarmaya şikayette bulunduğunu belirtti.

Teknesinin motorunun bir yıl içinde dördüncü kez çalındığını dile getiren Akbulut, "Güvenlik güçleri zanlıları yakalamak için çalışma yapıyor. Bölgede teknesi olanlar bu durumdan çok rahatsız. Hatta bazı tekne sahipleri motorları sökerek yanlarında götürüp getirmeye başladı. Umarım bunu yapanlar kısa sürede yakalanacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA