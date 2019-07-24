Tekne motoru hırsızı yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne motoru çalan zanlı yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne motoru çalan zanlı yakalandı.
Dün gece 03.30 sıralarında Sahilkent Mahallesinde bir teknenin motoru çalındı. Harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı teknik takip neticesinde S.E. adlı şahsı yakaladı S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Feci şekilde dövülen Moğol genç, 'sınır dışı olurum' endişesiyle doktora gitmeyince hayatını kaybetti
Son Dakika Haberleri