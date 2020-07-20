Tekne kaptanından, antik kentte evlilik teklifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekne kaptanından, antik kentte evlilik teklifi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, tekne kaptanı Veli Kaya (27), kız arkadaşı Cansu Altaş'a, Simena Antik Kenti'nde evlilik teklifinde bulundu.

Tekne kaptanından, antik kentte evlilik teklifi
20.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:04

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, tekne kaptanı Veli Kaya (27), kız arkadaşı Cansu Altaş'a, Simena Antik Kenti'nde evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında şaşıran Cansu Altaş ise 'Evet' yanıtını verdi. 

Kaş'ta, tekne kaptanı Veli Kaya, İstanbul Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi'nde hemşire olan kız arkadaşı Cansu Altaş'a sürpriz evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Veli Kaya, sahibi olduğu yatla aralarında kız arkadaşının da bulunduğu turist grubunu Kaş'tan Demre ilçesindeki Simena Antik Kenti'ne doğru tura çıkardı. Kaptan Veli Kaya, yatıyla Kaleköy'de mola verdi. Turistler ve kız arkadaşı Cansu Altaş, Simena Antik Kenti Kalesi'ne gezmeye çıktı. Bu sırada kaptan Veli Kaya da hazırladığı planı uygulamaya başladı. Kaya, gezintiden dönen kız arkadaşını tekneye astığı 'Seni seviyorum' afişiyle karşıladı. Elinden tuttuğu kız arkadaşını yatın önüne getiren Veli Kaya, diz çökerek 'Benimle evlenir misin?' dedi. Teklif karşısında şaşıran Cansu Altaş ise 'Evet' yanıtını verdi. Bunun üzerine Veli Kaya, cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü, Cansu Altaş'a alkışlar arasında taktı. İzleyenler ve arkadaşları da çifti kutladı.Veli Kaya, "Bu topraklar Likya uygarlığının yaşandığı, birçok olaya tanıklık etmiş tarihi topraklar. Ben de evlilik teklifini kendim için tarihi bir olay olarak gördüm. Tarihi Simena Antik Kenti'nde yapmaya karar verdim. Kız arkadaşım tatile gelmeden bu planı yaptım. Kız arkadaşımın hiçbir şeyden haberi yoktu. Bugün de uygulamaya koydum. İki yıllık arkadaşlığımızın ardından bu dünyada ünlü tarihi mekanda evlilik kararı verdik. Çok mutluyuz. Düğümünüzü de 2021 yılının nisan ayında yapacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu 3. Sayfa
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi Politika
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı 3. Sayfa
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde aşı yaptırın, sonbaharda kuvvetli bir dalga geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde aşı yaptırın, sonbaharda kuvvetli bir dalga geliyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı
Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Talihsiz Kerem'in dünyasının kararmaması için 45 bin liraya ihtiyacı var
Talihsiz Kerem'in dünyasının kararmaması için 45 bin liraya ihtiyacı var
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Spor yazarları, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu yorumladılar
Spor yazarları, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu yorumladılar
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Selçuk İnan Gökhan Gönül Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Jandarma Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Tekne kaptanından, antik kentte evlilik teklifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 11:35:59. #1.15#
title