Son dakika haberleri... ATM önünde tekme tokat sıra kavgası cep telefonu kamerasında

Edinilen son dakika haberine göre ATM önünde tekme tokat sıra kavgası cep telefonu kamerasında Esenyurt'ta bulunan bir ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen iki kişi arasında kavga çıktı.