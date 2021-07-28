Son dakika haberleri... ATM önünde tekme tokat sıra kavgası cep telefonu kamerasında
Edinilen son dakika haberine göre ATM önünde tekme tokat sıra kavgası cep telefonu kamerasında Esenyurt'ta bulunan bir ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen iki kişi arasında kavga çıktı.
ATM önünde tekme tokat sıra kavgası cep telefonu kamerasında
İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan bir ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen iki kişi arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren kişileri vatandaşlar zorlukla ayırdı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Tabela mevkinde meydana geldi. İddialara göre, ATM'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmayı çalıştı.
Yaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli