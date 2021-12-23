Tekme, yumruk ve kemerli saldırıda ölüme müebbet hapis

KESTEL, BURSA (DHA) - BURSA'da yolda yürürken tanımadığı Ali Şeker'i (54), tekme, yumruk ve kemerle döverek öldüren Ferhat Saka'nın (35) yargılanmasına devam edildi. Ali Şeker'i kendisine küfrettiği için dövdüğünü belirtip, "Akli melekelerim yerinde değil. Amacım öldürmek değildi" diyen Ferhat Saka, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta içki içen Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürüdü. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler sonucu yere düşen Şeker'e, bu kez kemeriyle vurdu. Saka'nın, Şeker'e saldırıp, yerde kemerle vurma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini dikkate alan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ferhat Saka'yı, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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