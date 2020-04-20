Tekkeköy Belediyesi'nden tüm ilçe halkına maske
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Hasan Togar, Tekkeköy, Yaşam

Tekkeköy Belediyesi'nden tüm ilçe halkına maske

Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlarına, toplamda 17 bin haneye hane başı beş tane olmak üzere 85 bin maske dağıtıyor.

20.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:12
Tekkeköy Belediyesi'nden tüm ilçe halkına maske

Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlarına, toplamda 17 bin haneye hane başı beş tane olmak üzere 85 bin maske dağıtıyor.

Toplu alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle birlikte Tekkeköy Belediyesi vatandaşların koruyucu maskeye ulaşmakta güçlük çekmemesi için ilçe sınırları içerisindeki tüm evlere maske dağıtmaya başladı. Hijyen koşulları sağlanarak üretilen maskeler yine hijyen koşullarını titizlikle yerine getiren ekiplerce paketlenmiş bir biçimde evlere dağıtıldı.

Tekkeköy'de her eve kapı teslimi maske

Belediye ekipleri tarafından her eve paketlenmiş beş adet maskenin ulaştırılmaya devam edildiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Korona virüsle mücadele kapsamında yürütmüş olduğumuz birçok önemli çalışmanın yanında şimdide ilçedeki tüm evlere maske dağıtıyoruz. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu 20 bin adet koruyucu maskeyi evlere dağıtarak vatandaşımızın maskeye ulaşabilmeleri noktasında kolaylık sağladık. Dağıtımlarımız bu hafta da devam edecek ve 65 bin maskeyi de bu hafta içi ailelerimize ulaştıracağız. Böylelikle bu hafta sonu 17 bin hanemize 85 bin maskeyi dağıtmış olacağız" dedi.

"Mücadelemiz 40 gündür sürüyor"

Her alanda çalışmaların aralıksız sürdüğüne değinen Başkan Togar, "Korona virüsü salgınıyla eş zamanlı yürüttüğümüz hizmetlerin yanında yaklaşık 40 gün önce ilçemizin tamamında dezenfekte, ilaçlama ve tazyikli antibakteriyel sabunlu su ile yıkama işlemlerine başladık. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşının mağdur olmaması adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ve koordinelerinde, bu süreçte gereken tüm tedbirleri almış ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda mükemmel bir strateji izleyerek dünyaya örnek olmuştur. Yerel yönetimler olarak bizler de gerekli tüm çalışmaları sahadan bir saniye bile ayrılmadan sürdürdük. Bir an dahi gaflete düşmedik. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına anında cevap verdik" diye konuştu.

Korona virüsü ile mücadelede en önemli tedbirin evde kalmak olduğunu belirten Togar, şunları söyledi:

"İş ve diğer nedenlerden dolayı mecburen dışarıya çıkmak durumunda olan insanlarımız var. Biz belediye olarak sahada gerekli tedbirleri alıyoruz. Kişilerde bireysel tedbirlerini alıp kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. Bu hafta sonuna kadar tüm evlere maskeler ulaşmış olacak. Maskesi gelmeyen vatandaşlarımız telaş etmesinler. Ekiplerimiz bu hafta sonuna kadar tüm halkımıza maskeleri dağıtılmış olacak." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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