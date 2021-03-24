Tekirdağlı Mehmet Oskay'ın sürdürdüğü "çarıkçılık" geleceğe miras bırakılacak
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Tekirdağlı Mehmet Oskay'ın sürdürdüğü "çarıkçılık" geleceğe miras bırakılacak

24.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:04
Tekirdağlı Mehmet Oskay'ın sürdürdüğü 'çarıkçılık' geleceğe miras bırakılacak

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz köyünde Mehmet Oskay'ın baba mesleği çarıkçılığın gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatıldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz köyünde Mehmet Oskay'ın baba mesleği çarıkçılığın gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatıldı.

Eski çağlardan günümüze kullanılan çarıklar, modern çağda yerini ayakkabılara bıraksa da arazideki kullanım rahatlığı nedeniyle halen bazı kesimler tarafından tercih ediliyor.

Karacakılavuz köyünde 55 yaşındaki çarık ustası Oskay'ın iş yerinde hayvan derisinden ürettiği çarıklar, toprak arazideki kullanım rahatlığı nedeniyle avcıların ve köylülerin tercihi oluyor.

Oksay, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır talebe göre çarık üretimi yaptığını söyledi.

Çarıkçılık mesleğinin Bulgaristan'ın Selvi köyünden gelen dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kaldığını anlatan Oskay, şöyle konuştu:

"Çarık tarlada, bahçede, çamur yerlerde toprağa yapışmadığı için rahatlıkla giyilebilir. Ava giderken de kullanılıyor. Köyümüzde kullananlar var. Gelen siparişlere görü üretim yapıyorum. En son Bursa'dan sipariş gelmişti, onlara göndereceğim. Bundan önce Keşan'a yollamıştım. Bu mesleği sürdürmek istiyorum. Babam rahmetli oldu, benden sonra çocuğum var. Çocuğumun da çarık üretimini sürdürmesini tercih ederim."

Yörede avcılar tarafından kullanılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise çarığın çok eskiden bağda bahçede kullanılan en önemli ayakkabı türlerinden biriyken, modern dünyada makineleşmeye bağlı olarak günümüzde kullanılmadığını ya da çok az tercih edildiğini ifade etti.

Günümüzde evlerin şark köşelerini süsleyen ya da halk oyunları ekiplerinin giydiği çarığı geleceğe taşımak istediklerini anlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çarık çamura batmadığı için yöremizde özellikle avcılar tarafından tercih ediliyor. Çarık manda derisinden üretiliyor. Kalın deriden yapılan çarık tarlada, ince deriden yapılanı ise halk oyunları ekipleri tarafından kullanılıyor. Amacımız bu değerimizi Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Listesi'ne işlemektir. Bu konuda çalışma başlattık. Müdürlüğümüz en kısa sürede toplanarak bu konuyu görüşecektir. Öncelikle il, ardından da ulusal envanterimize kaydedeceğiz."

Hacıoğlu, Balıkesir, Bursa ve Muğla gibi illerde de çarık üretimi yapıldığını, bu illerle ortak çalışma yürüterek bu kültürel değeri geleceğe taşımak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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