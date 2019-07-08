Tekirdağlı güreşçiden gümüş madalya

Tekirdağlı güreşçi Caner Arslan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Minik-1 kategorisinde ikinci oldu.

Edirne'de düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Minik-1 boy kategorisinde 145 güreşçi mücadele etti.

Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Arslan, karşılaşmalar sonunda gümüş madalya kazandı.

Antrenör Fatih Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden güzel bir dereceyle döndüklerini söyledi.

Dağdelen, ata sporu olan güreşin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını ifade ederek, "Daha fazla çocuk ve gencimizin güreşle tanışmasını istiyoruz. Çocukları yetiştirmeye devam ediyoruz. Yıl boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Bugünde sporcumuz kendi kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcumu tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA